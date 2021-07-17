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網購枋山芒果乾竟是大陸貨 潘孟安照片遭冒用籲莫上當
屏東縣枋山鄉是愛文芒果重要產區，在全台消費者力挺下，枋山芒果突破遭疫情汙名考驗，締造銷售佳績，陰霾才剛過，最近卻發現有不肖業者冒用縣長潘孟安和青農的合照製作一頁式廣告，騙取消費者信任；潘孟安說，他和青農的照片被盜用，消費者訂購後發現竟是來自大陸福建的芒果乾，已請電信警察追查，消費者購買前務必上官網致電確認無誤後再購買，或直接到店內選購，維護消費者及業者雙方權益。
潘孟安今在臉書表示，連枋山也能寫成「坊山」，又見一頁式詐騙網站，有不少朋友訂購後收到貨，打開發現是來自中國福建的芒果乾，千萬不要上當，請大家告訴大家；一分錢一分貨，請大家看清認明，不貪小便宜，正當店家一定有電話，確認後再付款，確保買到屏東真正的愛文芒果乾。他強調「我們同時也請電信警察持續追查，屏東巧克力和芒果乾，都受到一頁式詐騙影響，請大家務必小心！」
縣府農業處長鄭永裕說，接獲舉發後已報請警方偵辦，以正視聽；冒牌廣告打著團購享優惠的促銷方式在網路上傾銷，盜用生產者及產地Logo，這對消費者不公平，已要求司法盡速偵辦。呼籲消費者上業者自己架設的粉絲頁，認清品牌包裝和Logo，減少上當的機會。屏東警方請民眾遇到一頁式的詐騙廣告，利用165反詐騙專線檢舉，一起維護消費者及店家權益。
他說，屏東是農業大縣，疫情期間透過縣府的力量，整合轄下的農、漁、畜等多樣優質產品，提供訂購平台「防疫屏安箱」。除了有畜產品組合箱、漁產品組合箱、蔬菜組合箱、蔬果組合箱外，也有單品可以選購，希望民眾減少出門採購食材，線上買菜，安心在家，透過防疫屏安箱訂購平台，感受到屏東好好，兼顧好好防疫。
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