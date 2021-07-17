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防疫停飛50天 北竿機場復航

中央社 / 連江縣17日
馬祖北竿機場因應防疫停航50天後，17日終於復航，共有66名乘客入境。北竿航空站表示，為保障遊客、乘客安全，北竿航空站全面進行消毒，配合飛機復航，也特別加強清消。 中央社
馬祖北竿機場因應防疫停航50天後，17日終於復航，共有66名乘客入境。北竿航空站表示，為保障遊客、乘客安全，北竿航空站全面進行消毒，配合飛機復航，也特別加強清消。 中央社

北竿機場停航50天後今天復航，復航首日66名乘客入境，2名乘客落地後由工作人員引導快篩

因疫情北竿機場自5月26日起取消航班，今天北竿機場復航，為落實邊境防疫管制，連江縣衛福局15日在北竿航空站協調入境乘客篩檢事宜，規劃人員動線與入境流程，立榮航空與鄉公所、航警等工作人員也著裝防護衣進行防疫工作，並針對未快篩的入境乘客勸導快篩。

北竿機場因疫情停飛50天，今天復航後共有66名乘客入境，其中2名落地後未快篩，由工作人員勸導進行篩檢，未篩檢乘客由救護車載往北竿衛生所，結果為陰性才放行，若為陽性則繼續進行核酸檢測，並後續監控管理。

考量地區快篩量能，北竿機場即日起每週一、三、六飛一班飛機，由各單位派人協助防疫入境流程。北竿鄉公所表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未降級，希望入境乘客提前在松山機場先快篩，對同班機乘客與居民健康安全更有保障。

馬祖北竿航空站表示，為保障遊客、乘客安全，北竿航空站全面進行消毒，今天配合飛機復航，也加強消毒清潔。

因應疫情，馬祖北竿機場5月底取消航班，17日總算復航。為落實邊境防疫管制，連江縣衛福局日前著手協調入境乘客篩檢事宜，規劃人員動線與入境流程等，立榮航空與鄉公所、航警等工作人員全程著防護衣進行防疫工作，並針對未快篩的入境乘客勸導快篩。 中央社
因應疫情，馬祖北竿機場5月底取消航班，17日總算復航。為落實邊境防疫管制，連江縣衛福局日前著手協調入境乘客篩檢事宜，規劃人員動線與入境流程等，立榮航空與鄉公所、航警等工作人員全程著防護衣進行防疫工作，並針對未快篩的入境乘客勸導快篩。 中央社

松山機場 快篩

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