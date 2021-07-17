微解封首周末 高雄左營雙鐵乘車人潮明顯增加

今天是微解封第一個周末，左營台鐵、高鐵乘車進出站，明顯人潮增加，與先前端午連假空蕩蕩的車站形成強烈對比；出遊人潮增加，也帶動周邊交通，從左營到墾丁的客運，中午共賣出近30張車票，唯獨在站外排班的計程車，生意依舊沒起色；司機表示，對微解封無感。

目前雙鐵乘車，仍維持進出站實聯制管控，即使微解封，相關防疫規範也未改變。乘車民眾變多，除了戴口罩，戴護目鏡、面罩的人也增加；一名男乘客說，雖然國內疫情有逐漸趨緩，但對外出搭乘大眾交通工具，多少仍有顧慮，還是會做好自身防護。

一名從台中返回高雄的男子說，自三級警戒以來，政府都宣導非必要，盡量減少外出或跨區移動，也怕變成防疫破口，因此都沒有返鄉，這次則想趁微解封回家，感覺也比較安全。

除雙鐵乘車人數增加，從左營到墾丁的車票，今天上午共賣出近30張，較先前端午連假只賣出5張增加不少，客運業者每輛車原本可買30個座位，考量防疫一班車次只賣15個座位，且每個座位要空出間隔。

雙鐵乘車人數增加有些許帶動周邊交通，但在高鐵站外，排班的計程車生意依舊沒有起色，有司機說，昨天晚上，雖然有周末返鄉與出遊的人潮出現，但生意依舊不好。