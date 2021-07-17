微解封帶孩子出門走走 高雄澄清湖、柴山步道現人潮

微解封首個周末，高雄澄清湖一早湧入1500人入園，很多人選擇到戶外空間散步休閒；柴山登山步道雖然在三級警戒期間沒有封山，但微解封的第一個假期，登山人數還是比以前多一點。有父母專程帶小朋友出門看猴子，家長說，小朋友一值待在家很無聊，趁假日帶小孩到郊外走走。

澄清湖在三級景解期間對外封閉，13日起重新開放遊客入園，迎接第一個微解封的假日，上午8點就有1500人入園，中午累計2000人。 自來水公司七區管理處管理課長林頌富指出，因應微解封，澄清湖降載開放入園，以單日最高入園人次（7000人）的四成進行總量管制，最多可開放2800人，提早至下午4點封園，今天是微解封第一天，人數在控制範圍內，遊客都能遵守防疫規範。

三級警戒期間，壽山國家公園管理處未禁止民眾登山，配合防疫規定，涼亭休憩站與奉茶點都暫停開放，防止山友聚集。山友說，一周至少要爬山一次，微解封後，登山人數逐日回流，不過還是比以前少很多，今天是假日，很多家長帶著小孩來踏青、看猴子。