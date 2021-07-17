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微解封帶孩子出門走走 高雄澄清湖、柴山步道現人潮

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄壽山動物園因整修停止開放，家長帶著小朋友去柴山看猴子。記者徐白櫻／攝影
高雄壽山動物園因整修停止開放，家長帶著小朋友去柴山看猴子。記者徐白櫻／攝影

微解封首個周末，高雄澄清湖一早湧入1500人入園，很多人選擇到戶外空間散步休閒；柴山登山步道雖然在三級警戒期間沒有封山，但微解封的第一個假期，登山人數還是比以前多一點。有父母專程帶小朋友出門看猴子，家長說，小朋友一值待在家很無聊，趁假日帶小孩到郊外走走。

澄清湖在三級景解期間對外封閉，13日起重新開放遊客入園，迎接第一個微解封的假日，上午8點就有1500人入園，中午累計2000人。 自來水公司七區管理處管理課長林頌富指出，因應微解封，澄清湖降載開放入園，以單日最高入園人次（7000人）的四成進行總量管制，最多可開放2800人，提早至下午4點封園，今天是微解封第一天，人數在控制範圍內，遊客都能遵守防疫規範。

三級警戒期間，壽山國家公園管理處未禁止民眾登山，配合防疫規定，涼亭休憩站與奉茶點都暫停開放，防止山友聚集。山友說，一周至少要爬山一次，微解封後，登山人數逐日回流，不過還是比以前少很多，今天是假日，很多家長帶著小孩來踏青、看猴子。

高雄鼓山渡輪是通往旗津的重要交通工具，迎接微解封的第一個周末假期，人潮沒有明顯增加。高雄輪船公司指出，三級警戒以來，每日搭船人數約6千人次，雖然微解封，通往旗津的渡輪搭乘人數多一點點，「但是遊客沒有想像中多」，可能跟疫情限制仍多有關係。

迎接微解封，高雄柴山一早湧入登山人潮，有人已經很久沒有出門運動。記者徐白櫻／攝影
迎接微解封，高雄柴山一早湧入登山人潮，有人已經很久沒有出門運動。記者徐白櫻／攝影

微解封 澄清湖 三級警戒

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