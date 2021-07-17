長逾3公尺緬甸蟒溜上施工中金門大橋蜷伏 嚇壞工程人員

預計今年底完工的金門大橋，昨天出現意外訪客，1條長逾3公尺，色澤斑斕的緬甸蟒被發現蜷伏在離水面50公尺，約15樓高的塔吊起重機內，讓施工人員看到也嚇了一大跳，他趕緊拍照並分享在ＬＩＮＥ群，引起鄉親熱議，施工人員眼見天氣炎熱，怕蛇會活活曬死，最終將蛇鉤落大海放生。

「緬甸蟒等不及，上金門大橋觀光」這段蟒蛇上金門大橋的影片，這兩天在金門的社群瘋傳，據發現人黃國城表示，昨天中午他們在大橋高處施工告一段落，準備要午休時，有工人發現在高塔吊車天機內，竟然有1條大蟒蛇，當場嚇了一大跳，趕緊錄影上傳公司作業群組，大家都嘖嘖稱奇，驚訝蟒蛇不知道如何爬上去。

「這條蟒蛇超大的！」黃國城用手比著緬甸蟒的身形，他說，緬甸蟒的身形比他的手臂還粗，長度將近3公尺，他也是第一次看到這麼大的，有點嚇一跳。

後來施工人員討論了一下，擔心在高溫酷熱下，大蛇會被曬昏或脫水，所以由技術員謝世宏用長鐵條將牠鉤落大海，只見牠入水後活力十足，很快就火速游走，消失在大家的視線外。

交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇表示，金門大橋周邊工地先前就發現多次緬甸蟒，但因為他對人類不會有危害，大家不會害怕；他研判，緬甸蟒應該是搭乘物料平台船，到那附近在順著海上的柱子爬到塔吊上。