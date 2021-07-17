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長逾3公尺緬甸蟒溜上施工中金門大橋蜷伏 嚇壞工程人員

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
這條蟒蛇被勾落入海後，就游走，但施工人員還是有拍到夜晚牠在水裡悠遊的畫面。 圖／民眾提供
這條蟒蛇被勾落入海後，就游走，但施工人員還是有拍到夜晚牠在水裡悠遊的畫面。 圖／民眾提供

預計今年底完工的金門大橋，昨天出現意外訪客，1條長逾3公尺，色澤斑斕的緬甸蟒被發現蜷伏在離水面50公尺，約15樓高的塔吊起重機內，讓施工人員看到也嚇了一大跳，他趕緊拍照並分享在ＬＩＮＥ群，引起鄉親熱議，施工人員眼見天氣炎熱，怕蛇會活活曬死，最終將蛇鉤落大海放生。

「緬甸蟒等不及，上金門大橋觀光」這段蟒蛇上金門大橋的影片，這兩天在金門的社群瘋傳，據發現人黃國城表示，昨天中午他們在大橋高處施工告一段落，準備要午休時，有工人發現在高塔吊車天機內，竟然有1條大蟒蛇，當場嚇了一大跳，趕緊錄影上傳公司作業群組，大家都嘖嘖稱奇，驚訝蟒蛇不知道如何爬上去。

「這條蟒蛇超大的！」黃國城用手比著緬甸蟒的身形，他說，緬甸蟒的身形比他的手臂還粗，長度將近3公尺，他也是第一次看到這麼大的，有點嚇一跳。

後來施工人員討論了一下，擔心在高溫酷熱下，大蛇會被曬昏或脫水，所以由技術員謝世宏用長鐵條將牠鉤落大海，只見牠入水後活力十足，很快就火速游走，消失在大家的視線外。

交通部高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇表示，金門大橋周邊工地先前就發現多次緬甸蟒，但因為他對人類不會有危害，大家不會害怕；他研判，緬甸蟒應該是搭乘物料平台船，到那附近在順著海上的柱子爬到塔吊上。

台灣世曦工程顧問股份有限公司主任盧建州也說，建橋以來已經發現很多次緬甸蟒，但以前都是在構臺或是工作船上看到，這次比較特別，因為蛇爬得特別高，他說，這條蛇可以爬這麼高，代表體力還不錯，他也提及，蟒蛇對土木業來說，代表的是土地公，一般都會放生來處理，盧建州幽默的說，這次可能是牠想去看看大橋完成的狀況，來關心我們的工作情形。

施工中的金門大橋昨意外發現一隻長達3米的緬甸蟒，讓施工人員也嚇了一大跳。圖／民眾提供
施工中的金門大橋昨意外發現一隻長達3米的緬甸蟒，讓施工人員也嚇了一大跳。圖／民眾提供
這隻長達3米的緬甸蟒被發現蜷伏在離水面50公尺、約15樓高的塔吊起重機內。圖／民眾提供
這隻長達3米的緬甸蟒被發現蜷伏在離水面50公尺、約15樓高的塔吊起重機內。圖／民眾提供
意外在塔吊上發現緬甸蟒，工程人員黃國城張開雙比著說，這條蛇有這麼長。記者蔡家蓁／攝影
意外在塔吊上發現緬甸蟒，工程人員黃國城張開雙比著說，這條蛇有這麼長。記者蔡家蓁／攝影
正在興建中的金門大橋，昨天發現有條長約3米的緬甸蟒，被笑稱是等不及，趕著去觀光。記者蔡家蓁／攝影
正在興建中的金門大橋，昨天發現有條長約3米的緬甸蟒，被笑稱是等不及，趕著去觀光。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 緬甸

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