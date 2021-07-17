聽新聞
test
0:00 / 0:00
微解封首周末假期 民眾公園踏青不忘戴口罩
13日微解封至今已第4天，今天迎來首個周休假日，南部地區上午陽光普照，有許多人外出踏青解悶，雖然各縣市還是維持餐飲業仍全面持續維持禁止內用、限外帶，不過高雄各公園綠地廣場園道及公廁，已經適度開放讓民眾可以解悶透氣，有年輕人就在草地上聚會聊天，還有民眾隨著音樂起舞，一時興起忘了帶好口罩，而在高雄車站前工地也有工人在高空作業沒有戴好口罩，高市府表示將落實不定期巡查，勸導民眾遵守相關防疫規定，維護市民安全，杜絕公園成為防疫破口。
高雄市府今天上午持續在各大疫苗接種站開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，一早民眾拿著簡訊通知陸續報到，由於今天施打規模縮小，高雄展覽館疫苗站也調整座位改為固定施打，讓醫護人員減少奔波減輕體力負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言