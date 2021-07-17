微解封首周末假期 民眾公園踏青不忘戴口罩

13日微解封至今已第4天，今天迎來首個周休假日，南部地區上午陽光普照，有許多人外出踏青解悶，雖然各縣市還是維持餐飲業仍全面持續維持禁止內用、限外帶，不過高雄各公園綠地廣場園道及公廁，已經適度開放讓民眾可以解悶透氣，有年輕人就在草地上聚會聊天，還有民眾隨著音樂起舞，一時興起忘了帶好口罩，而在高雄車站前工地也有工人在高空作業沒有戴好口罩，高市府表示將落實不定期巡查，勸導民眾遵守相關防疫規定，維護市民安全，杜絕公園成為防疫破口。

高雄市府今天上午持續在各大疫苗接種站開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，一早民眾拿著簡訊通知陸續報到，由於今天施打規模縮小，高雄展覽館疫苗站也調整座位改為固定施打，讓醫護人員減少奔波減輕體力負擔。 微解封至今已第4天南部地區上午陽光普照，高雄車站前工地有工人因為炎熱忘記戴上口罩上攻。記者劉學聖／攝影 微解封至今已第4天，今天迎來首個周休假日，南部地區上午陽光普照，有許多人外出踏青解悶，高雄左營海軍運動場有民眾忘情隨著音樂熱舞，一時興起忘了戴好口罩。記者劉學聖／攝影 高雄市府今天上午持續在各大疫苗接種站開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影 微解封至今已第4天，今天迎來首個周休假日，南部地區上午陽光普照，有許多人外出踏青解悶，高雄左營海軍運動場有民眾忘情隨著音樂熱舞，一時興起忘了戴好口罩。記者劉學聖／攝影 高雄市府今天上午持續在各大疫苗接種站開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影 高雄市府今天上午持續在各大疫苗接種站開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影 微解封至今已第4天南部地區上午陽光普照，許多民眾出門都不忘戴口罩。記者劉學聖／攝影