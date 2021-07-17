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屏東縣民公園連獲4國際獎 潘孟安歡喜心情藏不住

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今年2月將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，打造台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸廊道的園區，繼4月獲美國繆斯設計獎（MUSE Design Awards）首獎及義大利國際設計獎 (A'Design Award)，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊，請民眾在微解封公園適度開放之際遵守防疫指引，前往探索展現台灣設計實力的屏東美學。

潘孟安表示，屏東縣民公園不只是座綠化公園，也是屏東美學的城市品牌，縣民公園希望讓民眾再次感受到在地魅力，透過從地坑、水池等舊事物到展演空間、遊憩場域等新事物的相互整合，讓屏東成為更具活力和吸引力的城市；縣府正進行環境整備及導覽規畫，請民眾在微解封之際遵守防疫指引，前往探索所展現屏東美學，等疫情趨緩後，會帶來新的慢活遊程。

縣府傳播暨國際務處長鄞鳳蘭說，美國Architizer─A + AWARDS是由世界知名美國建築網站Architizer自2013年起舉辦的的獎項，致力於推廣每年度最佳的建築和產品，評審團由全球流行、出版、產品設計、地產及科技等各領域超過300位專家組成；今年A+Awards有上百個國家5000多個設計項目，470件作品入圍，不到10%作品能獲得認可，「屏東縣民公園」入選並獲景觀設計類人氣獎（Popular Choice Winner）。

她說，歐洲Landezine -LILA（Landezine International Landscape Award）國際景觀大獎，由Landezine網站主辦，獎項類別包含榮譽獎、年度建築公司獎、特別推薦獎、特別評審獎、私人園林獎、休閒娛樂獎等13種獎項，每年邀景觀設計領域評審選出首獎，主要是挖掘並表揚富有創意性、挑戰性及實驗性的設計方案，表彰為探索現代景觀做出貢獻和努力；歷屆得獎作品以歐美國家為主，今年有240件已完成的設計案參賽，首次有2組台灣團隊入圍複選，「屏東縣民公園」獲公共景觀特別獎(Special Mention)肯定。

潘孟安說，縣府不但打開閒置多年、屏東人過去觸摸不到的土地，還將過程裡意外挖到封塵27年的紙漿廠工業遺構保留並重新賦予生命，進行一場城市再造工程；全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治的園區，不僅成為認識屏東建築美學空間，也讓世界看見台灣的美學實力。

屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府年初將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，縣長潘孟安今在臉書分享又獲「2021美國Architizer─A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」喜訊。圖／屏東縣政府提供

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