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高雄龍德新路拓寬工程7月全線通行 變寬也變美

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
配合高雄輕軌二階工程，先行拓寬的龍德新路7月全線開放通行。記者王昭月／翻攝
配合高雄輕軌二階工程，先行拓寬的龍德新路7月全線開放通行。記者王昭月／翻攝

高雄市政府配合輕軌二階工程大順路段啟動，先行辦理龍德新路拓寬計畫，以降低施工時對大順路及周邊商圈車流的衝擊，龍德新路拓寬工程於今年春節後啟動，7月初已全線開放通行，並開始種植花旗木，強化公園綠帶景觀，未來市民搭輕軌享受購物之樂時，還可走走人行步道景觀綠廊帶，感受高雄不一樣的市容。

龍德新路臨鄰好市多大順店及新建的「義享天地」，工務局新工處今年春節過後進行拓寬工工程，利用道路東側公設地增加車道，並向東拓寬6公尺，讓原本路幅從20公尺拓寬為26公尺，西起新德路東至大順一路長約675米，共斥資3200萬，未來可紓解前往大順路商圈車流及自由路及博愛路尖峰時刻交通瓶頸。

新工處表示，龍德新路今年4月中旬即完成全線拓寬並開放通車，人行環境及排水系統工程至7月初全線開放，養工處己沿愛河兩側步道種植花旗木，強化公園綠帶的環境美觀。

輕軌二階大順路段整備工作分為A、B、C、D四工區，總計圍設路段長度達2120公尺，目前已完成A、B及D工區1820公尺，進度達85.8%。

配合高雄輕軌二階工程，先行拓寬的龍德新路7月全線開放通行，沿線人行步道已植花旗木，莫化景觀。記者王昭月／翻攝
配合高雄輕軌二階工程，先行拓寬的龍德新路7月全線開放通行，沿線人行步道已植花旗木，莫化景觀。記者王昭月／翻攝

輕軌 花旗木

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