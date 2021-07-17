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影／微解封入廟參拜 高雄信眾開心喊「比較親近神明」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄五甲龍成宮微解封，信眾入內必須領取號碼牌，限制60人。記者徐白櫻／攝影
高雄五甲龍成宮微解封，信眾入內必須領取號碼牌，限制60人。記者徐白櫻／攝影

微解封首遇周末，鳳山五甲龍成宮是高雄市第一個通過「宗教場所防疫計畫」的宗教團體，今天上午8點起開放信眾入內參拜，人流控管60人，過程流暢，參拜時須維持3公尺距離，人潮沒有爆量。信眾說，進入大殿參拜比較親近神明，感覺比較踏實、比「線上拜拜」好多了。

全高市廟宇約1500間，龍成宮率先通過微解封防疫計畫審查，今天上午8點起開放信眾進入主殿參拜，除遵守實聯制、量體溫、噴酒精、戴口罩等基本防疫規定外，三樓層空間共1500坪，僅開放60人入內，工作人員在入口處發號碼牌、出口處回收，專人控管人流，開放參拜至晚間10點。

信眾說，進入大殿與殿外參拜感覺有差，在大殿參拜感覺比較親近神明、心裡有踏實感；也有人認為，在防疫管制下可以安心參拜，真的比「線上拜拜」好多了。

管委會副主委楊三吉說，疫情導致信眾只能在殿外參拜，感覺差很多，相隔2個月再度開放入內參拜，很多人迫不急待，一早就有人急著要「搶頭香」，但多數人還不知道開放訊息，同時段人潮約30人，不會湧入太多人；為大家安全，每4小時消毒供桌、櫃台。

市府民政局指出，行政院宣布全國警戒三級延長至7月26日，宗教團體若有開放場所必要，可提報「宗教場所防疫計畫」，五甲龍成宮、旗山天后宮附屬福德祠、高雄市中華基督教浸信會文化堂、慈天宮、玉皇宮、意誠堂關帝廟等宗教團體提出申請，目前僅通過龍成宮。

微解封下，高雄五甲龍成宮提報「宗教場所防疫計畫」，成為全高雄第一間開放信眾入內參拜的廟宇，人與人要保持間距3公尺，500坪大殿只能放6個跪墊。記者徐白櫻／攝影
微解封下，高雄五甲龍成宮提報「宗教場所防疫計畫」，成為全高雄第一間開放信眾入內參拜的廟宇，人與人要保持間距3公尺，500坪大殿只能放6個跪墊。記者徐白櫻／攝影
高雄五甲龍成宮供奉媽祖、清水祖師、戴府元帥，相隔兩個月再度開放信眾入內參拜。記者徐白櫻／攝影
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微解封 高雄市 行政院

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