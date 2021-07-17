影／微解封入廟參拜 高雄信眾開心喊「比較親近神明」

微解封首遇周末，鳳山五甲龍成宮是高雄市第一個通過「宗教場所防疫計畫」的宗教團體，今天上午8點起開放信眾入內參拜，人流控管60人，過程流暢，參拜時須維持3公尺距離，人潮沒有爆量。信眾說，進入大殿參拜比較親近神明，感覺比較踏實、比「線上拜拜」好多了。

全高市廟宇約1500間，龍成宮率先通過微解封防疫計畫審查，今天上午8點起開放信眾進入主殿參拜，除遵守實聯制、量體溫、噴酒精、戴口罩等基本防疫規定外，三樓層空間共1500坪，僅開放60人入內，工作人員在入口處發號碼牌、出口處回收，專人控管人流，開放參拜至晚間10點。

信眾說，進入大殿與殿外參拜感覺有差，在大殿參拜感覺比較親近神明、心裡有踏實感；也有人認為，在防疫管制下可以安心參拜，真的比「線上拜拜」好多了。

管委會副主委楊三吉說，疫情導致信眾只能在殿外參拜，感覺差很多，相隔2個月再度開放入內參拜，很多人迫不急待，一早就有人急著要「搶頭香」，但多數人還不知道開放訊息，同時段人潮約30人，不會湧入太多人；為大家安全，每4小時消毒供桌、櫃台。