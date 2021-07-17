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微解封首周末！夜市周邊偷吃民眾多 「勸完一批又來一批」

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影／墾丁夜市復出慘迎微遊客 攤商苦笑「薪事」誰人知

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島觀光指標性的墾丁大街夜市，在中央宣布微解封後，屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，原規畫200個攤位，僅50多攤營業；睽違兩個月重新營業，因沙灘仍未解封、餐廳不能內用，墾丁住房不到一成，看著稀稀落落的遊客，攤商提早打烊相視苦笑，營業額不好早在預料中，踏出復業第一步心情五味雜陳。

墾丁大街夜市自5月21日暫停營業迄今，中央宣布「微解封」，縣府要求各鄉鎮市的流動商展、夜市，必須有管理人或自治會等管理組織，並落實防疫措施才能營業；墾丁大街自治會主委曾春惠說，她對攤商喊話，晚起試營運3天一旦未達要求，將隨時喊卡，首日冷清也是好事，讓攤商習慣嚴謹的防疫措施，相信會漸入佳境，若一切順利，3天過後會再展開3天大消毒，再延續到26日。

「重新開張有『活過來』的感覺，大家心情很激動！」吳姓水果攤商說，攤商有七成是外地人，要付攤租、房租和子女生活教育費，停業兩個月期間零收入，紓困、急難救助幫不了忙，還是靠自己雙手賺最實在，心情也較篤定，大家都配合戴面罩、口罩、逐攤實名制，每天量測體溫及健康狀況監測，就是為了兼顧生活和生計，知道這幾天生意不會好，先有起步很重要。

「復業的心情五味雜陳，底層民眾的『薪事』誰人知，早就坐吃山空了！」賣泰式奶茶的陳姓女攤商說，暑假是墾丁大街的旺季，做2個月可抵大半年的營業額，兩個月來一直吃老本、領紓困不是辦法，租金和生活費壓力讓人快喘不過氣了；昨晚賣了10杯營業額數百元，僅是過去的一成，也在預料中，但能復業就看到希望，已經夠讓人興奮了，相信會愈來愈好。

昨晚到大街視察的恆春鎮長陳文弘說，目前墾丁沙灘未解封、禁止下海、餐廳不能內用，遊客還在觀望，等待的是真正的全面解封，才會有報復性旅遊人潮，微解封期間的住房率不到一成，墾丁各景點冷冷清清，遊客少，攤商擺攤意願不高，試營運也是為月底的解封暖身；下周會邀自治會和相關單位開會檢討，滾動式修正，若發現未落實即下令撤攤。

屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，昨晚封街試營運3天，僅50多攤營業，遊客稀稀落落。記者潘欣中／攝影

墾丁 微解封 夜市

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