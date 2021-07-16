墾丁大街微解封 晚間試營運人潮不多

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東墾丁大街夜市今天晚上開始試營運3天，攤位約100多攤，首日試營運人潮不多，至晚上7時30分，約只有300多人，但有比微解封前多。

試營運晚上6時開始，攤商自治委員會在1.5公里的攤商區只設南、北2個路口，並在路口採取實聯制，晚間6時一到，遊客陸續進入大街，其中不少親子檔，都能遵守規定，有戴口罩、消毒及實聯制。

恆春鎮長陳文弘率領鎮公所人員沿街舉牌提醒民眾遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，並沿街發放防疫面罩給攤商和店家，陳文弘一再提醒攤商和店家一定要遵守戴口罩、面罩及攤位使用隔離板的規定。

墾丁社區協會理事長曾春惠表示，今晚墾丁沒有下雨，到晚上7時30分大街遊客約300多人，人潮不多，但有比微解封前人多一些，攤商也都遵守防疫規定。

來自高雄的蘇姓遊客表示，微解封後，規劃全家到墾丁旅遊，雖然墾丁的沙灘還不能戲水，但悶太久了，出來透透氣，墾丁大街雖攤位不多，但也讓他們晚上有地方逛。

來自雲林的張姓遊客與幾名朋友南下墾丁遊玩，他們表示，聽說墾丁大街已經開始有營業，特地規劃微解封第一站到墾丁。

營業攤商以吃的較多，也有的是販售飾品、旅遊用品，一名攤商表示，雖然知道遊客不會很多，但至少要營業，才能一點一滴累積遊客，並有一點收入，要不然租金還是照付，現在營業也為降級後做準備。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，今天是試營運的第一天，攤商們都要習慣與磨合一些防疫規定，3天的試營運後將進行檢討，如果有違規的情形就封攤，在降級前不能營業。

今天攤位約100多攤，試營運期間，採攤位間隔1.5公尺規範，僅開放南北2個出入口，進出採實聯制並量測體溫，全長1.5公里的攤販區，人流控制在1500人以下，只能外帶，禁內用，每天進行環境清消作業，營業時間為晚間6時起至凌晨零時結束。