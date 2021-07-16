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髮夾彎！茂林區公所突不開放景點 茂管處：尊重地方
全台疫情警戒微解封，觀光局茂林國家風景區管理處原應微解封，開放遊客中心與部分景點，但茂林區公所14日公告，封閉各景點至26日，強硬作為引起在地觀光業者不滿，抱怨管理單位沒同理心，茂管處針對公所決議不開放遊客上山，表示尊重地方決議。
茂林區公所臉書發文指出，茂林區各景點無法達成有條件開放，舉例來說著名景點，如情人谷，羅木斯溪谷，多納高吊橋，龍頭山等區域周邊位置不易管制人流，部分更包含水域，如不封閉，開放必會造成人潮群聚，目前疫情已逐漸控制，為避免防疫功虧一簣，公所召集各相關機關團體達成景點封閉共識。
公所表示，茂林景點配合封閉，是考量再考量的不得已措施，不做不必要的移動，就是全力防堵疫情最佳疫苗，三級警戒已延長至本月26日，這是防疫重大關鍵期，請大家不要長途跋涉，移動到茂林旅遊。
茂管處表示，觀光局根據中央指導原則，原預計13日起適度且管制開放包含新威、茂林、禮納里等3處遊客中心、新威森林公園、十八羅漢山服務區、涼山遊憩區、浦來溪頭社戰道、寶來親水公園及禮納里步道等，並已多次與公所等單位討論。
茂管處表示，微解封前原已講好有限度開放的景點，但14日公所突然公告不願開放，並在入口檢疫站設告示提醒遊客先不要入山，既然地方政府擔心遊客上山可能造成病毒傳播，茂管處持尊重態度，遊客也可換個角度、再忍忍，等疫情緩和再來山上玩更盡興。
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