台醫盟批高市沒收孕婦醫事人員第2劑疫苗 衛生局否認

台灣醫事行動聯盟今在臉書發文，指高雄市衛生局將醫學中心第2劑莫德納收回，讓孕期中準備接種第2劑的醫事人員不知要去哪裡打，衛生局表示，各醫院都還有莫德納疫苗庫存，今天也續撥1個月用量。

高雄市保障孕期中醫護人員可優先施打莫德納疫苗，依照中央流行疫情指揮中心宣布的準則，間隔28天即可接種。但台醫盟收到懷孕醫事人員反映，高雄市衛生局將醫學中心的第2劑莫德納收回去，台醫盟表示，醫護人員每天處在高風險環境中，遑論已懷孕的醫事人員，請高市衛生局謹慎對待。

高雄市衛生局表示，6月22日中央將孕婦納入公費接種對象後，高雄全市設有22家新冠肺炎疫苗孕婦專診合約醫院，孕婦經產檢評估後，可前往接種，經查院內都還有莫德納疫苗庫存。高雄會持續提供孕婦莫德納疫苗接種服務，讓孕婦和將誕生的新生命擁有完善保護。