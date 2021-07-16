預約接種疫苗開打首日 屏東施打率97%

全國公費疫苗預約施打作業今天開打，屏東縣共計有2萬6142人完成預約登記，今天預約9368人，有9055人完成施打，施打率約97%。

今天疫苗開打對象為第9類有罕見疾病及重大傷病或19至64歲的高風險疾病者，及50歲以上成人，屏東縣規劃11處中大型速打站成功分流。

縣府表示，屏東縣這波疫苗預約共有2萬6142人，今天預約人數為9368人，最後有9055人完成施打，施打率高達97%。

縣府表示，11處中大型速打站分別由長庚、義大、高榮、屏東基督教醫院、衛生福利部立屏東醫院、輔英等醫療團隊進駐，以2至4天時間完成施打，首日因預約過程分流成功，各速打站的秩序良好、過程順利。

縣長潘孟安表示，中大型速打站每天的施打能量至少700人，屏東市甚至達到2000人以上，在進入大量施打階段後，為了讓民眾快速完成疫苗注射，減少殘劑，並讓衛生所回歸基層公衛服務，因此，依全縣地理位置設置11處速打站，讓民眾自由選擇。

縣府表示，下一波18歲以上民眾的登記時間已經延長至7月19日中午12時，次日20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，這輪可接種疫苗為AZ疫苗，請縣民儘速登記，早日完成疫苗施打，提高疫苗覆蓋率。