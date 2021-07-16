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避免微解封假日人潮 興達港漁市將管制人車
高雄興達觀光魚市明將迎來微解封後第一個周末，湖內警分局避免人潮瞬間大量湧入，當市場內消費人數接近350人次，將實施民有路與濱海路口、民有路與大發路口、濱海路與大發路口等3處車道預警性管制。
湖內警分局表示，明天下午1點半起實施車流管制，人流一律從民有路、大發路口進入、從4個出口分散離開，當市場工作人員統計市場內消費與排隊等待入場民眾將超過350人次，將進行車道暫時性封閉，防止車流持續進入停車場。
湖內分局表示，員警將加強周邊交通違規取締，防止未入場車輛違規或並排停車，並以不定時、不定點方式進行勸導與稽查，避免民眾採買後駐足逗留，或於海邊提防、周邊人行區域直接食用美食。
分局建議，民眾可將車輛停放其他地方，以步行方式到魚市場採買後迅速離開現場，避免長期逗留，分局提醒，民眾應遵守防疫規定，戴口罩、保持安全社交距離等，前往人潮較多景點時遵照場域防疫規定禁離場。
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