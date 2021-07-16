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金門防疫不鬆懈 各界續贈物資挺醫護員警

中央社 / 金門縣16日電

國內疫情雖有緩解趨勢，但金門防疫工作仍未鬆懈，各界也未停止捐輸防疫物資。財團法人潁川堂金門縣陳氏宗親會今天捐5000套防護衣，餐飲業則是致贈便當、飲料為員警加油。

潁川堂金門縣陳氏宗親會上下午分別捐贈2000套、3000套防護衣給金門醫院和縣政府，各由金門醫院院長侯重光和金門縣副縣長黃怡凱代表接受。縣府隨即將防護衣交由衛生局分撥給一線醫護、防疫人員使用，讓他們有更多保障。

縣府和金門醫院都頒贈感謝狀給陳氏宗親會，感謝他們的善舉。由於理事長陳進源旅居國外，由常務理事陳成泉、陳水福分別代表接受。

此外，金門縣警察局表示，雖金門地區仍保持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「零確診」，但金城分局員警持續配合政府防疫政策，積極執行各項防疫工作，除擔任大型接種疫苗場所安全維護外，也查獲養生館暗自營業、賭客於民宅聚賭等違法行為，表現深受縣民肯定。

另外，為慰勉辛苦的警察人員，本地金牪餐廳及廉坤牛肉店分別各捐贈98份防疫便當，以實際行動表達對「波麗士大人」的支持；孫東寶牛排館則體恤員警於炎熱高溫執勤辛勞，特別捐贈100杯清涼飲料，讓警察「喝了再上」，執勤更有勁。

為避免員警因長時間戴口罩造成不適，金城分局長胡淑淨更自掏腰包提供口罩架、口罩掛條、減壓條等防疫物品給金城分局全體員警使用。員警收到禮物後，紛紛豎起大拇指說：「揪感心ㄟ」。

金門 警察 口罩

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