疫苗預約今系統開打 高雄民眾：不挑牌有就打
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，一早民眾拿著簡訊通知陸續報到，對於施打疫苗會不會擔心副作用，只是想說疫情當前，不挑廠牌、有得打就趕快來打，才能盡早擁有保護力。而中央宣布微解封後，高雄市文化中心展場也開始有民眾前來參觀各項藝文展覽，入場前嚴格執行防疫措施，減少病毒入侵。
中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統第二輪共計約94.1萬人已完成預約接種，今天起開始施打，請民眾攜帶健保卡於預約時間準時至預約地點接種疫苗。高雄市府表示，目前疫苗覆蓋率目前已達到20.6%，希望在7月底可以再增加10%，而預計到22日為止，要完成有預約的9萬人施打，今天各大接種站都採用輸送帶方式，醫護人員不動由接種民眾移動，比較快速，適合大量接種人潮。
高雄一家網美冷飲店業者今天再度送上40杯飲品給第一線醫護人員，業者表示今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣，感謝他們守護全民健康。
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