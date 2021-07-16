快訊

美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想脫美

俄國西伯利亞地區驚傳客機失蹤 機上載有17人

疫苗預約今系統開打 高雄民眾：不挑牌有就打

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影

高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，一早民眾拿著簡訊通知陸續報到，對於施打疫苗會不會擔心副作用，只是想說疫情當前，不挑廠牌、有得打就趕快來打，才能盡早擁有保護力。而中央宣布微解封後，高雄市文化中心展場也開始有民眾前來參觀各項藝文展覽，入場前嚴格執行防疫措施，減少病毒入侵。

中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統第二輪共計約94.1萬人已完成預約接種，今天起開始施打，請民眾攜帶健保卡於預約時間準時至預約地點接種疫苗。高雄市府表示，目前疫苗覆蓋率目前已達到20.6%，希望在7月底可以再增加10%，而預計到22日為止，要完成有預約的9萬人施打，今天各大接種站都採用輸送帶方式，醫護人員不動由接種民眾移動，比較快速，適合大量接種人潮。

高雄一家網美冷飲店業者今天再度送上40杯飲品給第一線醫護人員，業者表示今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣，感謝他們守護全民健康。

金屬線塑藝術家翁國嵩今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
金屬線塑藝術家翁國嵩今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
金屬線塑藝術家翁國嵩今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
金屬線塑藝術家翁國嵩今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，民眾打完疫苗後陸續走出接種站。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，民眾打完疫苗後陸續走出接種站。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
金屬線塑藝術家翁國嵩今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
金屬線塑藝術家翁國嵩今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
高雄一家網美冷飲店業者今天再度送上40杯飲品給第一線醫護人員，業者表示今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣，感謝他們守護全民健康。記者劉學聖／攝影
高雄一家網美冷飲店業者今天再度送上40杯飲品給第一線醫護人員，業者表示今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣，感謝他們守護全民健康。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，現場醫護人員準備開打事宜。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打，現場醫護人員準備開打事宜。記者劉學聖／攝影
高雄一家網美冷飲店業者今天再度送上40杯飲品給第一線醫護人員，業者表示今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣，感謝他們守護全民健康。記者劉學聖／攝影
高雄一家網美冷飲店業者今天再度送上40杯飲品給第一線醫護人員，業者表示今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣，感謝他們守護全民健康。記者劉學聖／攝影
金屬線塑藝術家翁國嵩(右二)今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
金屬線塑藝術家翁國嵩(右二)今天起在高市文化中心展出獨特的塑形作品，這也是中央宣布微解封後的首檔藝文展出，吸引民眾前來欣賞。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影
高雄市從今天起，開打由中央系統有預約AZ疫苗的50歲以上民眾，預計到22日為止要完成9萬人施打。記者劉學聖／攝影

AZ疫苗 醫護人員 疫情

延伸閱讀

台中議會國民黨團喊話 再給3.5萬劑疫苗給65歲長者

疫苗險與一般健康險有何不同？國泰產強調三大優勢

高雄疫苗登記施打首日 美濃國中站上午施打率就達9成2

呼籲民眾有疫苗就打 柯文哲：疫苗裝在瓶子裡沒用

相關新聞

搶頭香！高雄首家寺廟申請過關 明天起可入內參拜

中央宣布微解封，有條件放寬宗教團體入內參香或禮拜，高市民政局今天下午宣布第一家審核通過廟宇為鳳山五甲龍成宮，明天上午8時...

企業捐移動式多功能正壓採檢亭 助高榮南院社區篩檢

國際扶輪社全台12位地區總監與合騏電動車科技公司、卡多利亞良食故事館，今天聯合捐贈1座移動式多功能正壓採檢亭給高雄榮民總...

「65歲下不能稱長輩」 陳其邁籲阿兄、阿姐先下載意願書

高雄市疫情連續第15天加零，高雄市長陳其邁在記者會表示，現在以Delta變種病毒為主，疫苗覆蓋率要達八成有足夠保護力，「現在...

亞洲新灣區核心地帶 高軟二期招商收件至8月31日

「高雄軟體園區二期」規畫案進入土地開發招商階段，線上說明會吸引近30家有興趣投資開發的業者報名參與，收件至8月31日止。...

疫情下發揮雙文化優勢 菲籍新住民溫暖同鄉的心

高雄連15天加零，整體疫苗覆蓋率突破20%，6月間市府要求8家聘雇移工300人以上大型企業須降載宿舍容量，140名日月光...

屏東縣第1類醫事人員及孕婦 10家醫院可開始預約第2劑

屏東縣今天連續10天零確診，也是啟動公費疫苗預約施打首日，除第9及第10類民眾施打外，縣長潘孟安說，中央即日起開放縣內第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。