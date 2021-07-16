水產芒果產地直送 高雄好家載外送優惠

高雄市經濟發展局日前推出「高雄好家載」外送服務優惠，高雄市海洋局及農業局今天也宣布，「海量海味箱」擴大運送範圍，產地直送的金煌芒果也加入外送行列。

高雄市政府首創的「高雄好家載」結合計程車業者外送，已有7處市場、4處夜市、超過350攤加入，上架總商品超過3400項。7月推出優惠活動，16日之前凡訂購滿新台幣399元，即送精選價值百元以上熱銷商品；17日起至31日期間加碼滿399元輸入折扣碼折100元，外送地點在周邊3公里內可訂購。

高雄市海洋局響應外送服務，結合10家水產業者推出「海量海味箱」，不到幾天訂購數已超過300箱，再推出多款超值組合，擴大運送範圍涵蓋29處行政區。

海洋局長張漢雄表示，10家水產業者和計程車隊攜手合作，未來將擴大服務範圍至高雄市29處行政區免運費，直接由計程車從漁港直送到家。業者也拿出壓箱寶，包括梓官區漁會的國產大白蝦、永安區漁會的龍膽石斑、花枝蝦餅、黑鮪魚生魚片等。

農業局和「打go嚴選」與六龜區農會合作，響應新一波外送服務，推出6公斤一箱的「金煌芒果箱」，限時優惠限量600箱，20公里內由計程車直送到家免運費。

農業局長張清榮表示，將六龜鮮採金煌芒果當日直運高雄市區，希望透過「高雄好家載」以數位科技力量支持防疫宅經濟。