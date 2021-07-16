快訊

美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想脫美

俄國西伯利亞地區驚傳客機失蹤 機上載有17人

水產芒果產地直送 高雄好家載外送優惠

中央社 / 高雄16日電

高雄市經濟發展局日前推出「高雄好家載」外送服務優惠，高雄市海洋局及農業局今天也宣布，「海量海味箱」擴大運送範圍，產地直送的金煌芒果也加入外送行列。

高雄市政府首創的「高雄好家載」結合計程車業者外送，已有7處市場、4處夜市、超過350攤加入，上架總商品超過3400項。7月推出優惠活動，16日之前凡訂購滿新台幣399元，即送精選價值百元以上熱銷商品；17日起至31日期間加碼滿399元輸入折扣碼折100元，外送地點在周邊3公里內可訂購。

高雄市海洋局響應外送服務，結合10家水產業者推出「海量海味箱」，不到幾天訂購數已超過300箱，再推出多款超值組合，擴大運送範圍涵蓋29處行政區。

海洋局長張漢雄表示，10家水產業者和計程車隊攜手合作，未來將擴大服務範圍至高雄市29處行政區免運費，直接由計程車從漁港直送到家。業者也拿出壓箱寶，包括梓官區漁會的國產大白蝦、永安區漁會的龍膽石斑、花枝蝦餅、黑鮪魚生魚片等。

農業局和「打go嚴選」與六龜區農會合作，響應新一波外送服務，推出6公斤一箱的「金煌芒果箱」，限時優惠限量600箱，20公里內由計程車直送到家免運費。

農業局長張清榮表示，將六龜鮮採金煌芒果當日直運高雄市區，希望透過「高雄好家載」以數位科技力量支持防疫宅經濟。

高雄市 計程車 芒果

延伸閱讀

彰化縣金蜜芒果今評鑑 40組參賽者臥虎藏龍各提兩公斤

外送福袋199元超佛？他開箱文僅三行字 網友：向您致敬

高雄金煌芒果多管道推廣有成 銷售已近尾聲歡迎購買

可惡！台南玉井龍眼樹被砍芒果被偷 農民氣憤報警逮2嫌

相關新聞

搶頭香！高雄首家寺廟申請過關 明天起可入內參拜

中央宣布微解封，有條件放寬宗教團體入內參香或禮拜，高市民政局今天下午宣布第一家審核通過廟宇為鳳山五甲龍成宮，明天上午8時...

企業捐移動式多功能正壓採檢亭 助高榮南院社區篩檢

國際扶輪社全台12位地區總監與合騏電動車科技公司、卡多利亞良食故事館，今天聯合捐贈1座移動式多功能正壓採檢亭給高雄榮民總...

「65歲下不能稱長輩」 陳其邁籲阿兄、阿姐先下載意願書

高雄市疫情連續第15天加零，高雄市長陳其邁在記者會表示，現在以Delta變種病毒為主，疫苗覆蓋率要達八成有足夠保護力，「現在...

亞洲新灣區核心地帶 高軟二期招商收件至8月31日

「高雄軟體園區二期」規畫案進入土地開發招商階段，線上說明會吸引近30家有興趣投資開發的業者報名參與，收件至8月31日止。...

疫情下發揮雙文化優勢 菲籍新住民溫暖同鄉的心

高雄連15天加零，整體疫苗覆蓋率突破20%，6月間市府要求8家聘雇移工300人以上大型企業須降載宿舍容量，140名日月光...

屏東縣第1類醫事人員及孕婦 10家醫院可開始預約第2劑

屏東縣今天連續10天零確診，也是啟動公費疫苗預約施打首日，除第9及第10類民眾施打外，縣長潘孟安說，中央即日起開放縣內第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。