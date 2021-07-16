高雄疫苗登記施打首日 美濃國中站上午施打率就達9成2

高雄今天開放50至64歲預約民眾，以及第九類重大傷病患者接種AZ疫苗，位於美濃國中疫苗施打站全日500多人預約，上午就有373人接種，施打率約9成2，下午3點後遇午後短時強降雨人潮減少，動線大致流暢。

現場指揮官高雄市主計處副處長陳正濱表示，AZ疫苗民眾登記意願較低，今天上午登記403人、下午登記191人，上午實打人數373人，早上8點半至9點半時人潮最多，11點之後趨緩，上午還有一位20多歲年輕人來接種疫苗，但明天只有188人預約，持續觀察實際施打狀況。