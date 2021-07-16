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高雄疫苗登記施打首日 美濃國中站上午施打率就達9成2

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄今天開放50至64歲預約民眾接種AZ疫苗，美濃國中施打站上午施打率已達9成2，下午遇雨人潮減少。記者陳玫伶／攝影
高雄今天開放50至64歲預約民眾接種AZ疫苗，美濃國中施打站上午施打率已達9成2，下午遇雨人潮減少。記者陳玫伶／攝影

高雄今天開放50至64歲預約民眾，以及第九類重大傷病患者接種AZ疫苗，位於美濃國中疫苗施打站全日500多人預約，上午就有373人接種，施打率約9成2，下午3點後遇午後短時強降雨人潮減少，動線大致流暢。

現場指揮官高雄市主計處副處長陳正濱表示，AZ疫苗民眾登記意願較低，今天上午登記403人、下午登記191人，上午實打人數373人，早上8點半至9點半時人潮最多，11點之後趨緩，上午還有一位20多歲年輕人來接種疫苗，但明天只有188人預約，持續觀察實際施打狀況。

住在旗山區的李姓小姐表示，前幾周已先帶80多歲父親接種疫苗，沒有出現嚴重副作用，雖身邊朋友持觀望態度，但她認為有疫苗就先打，在開放預約第一天原想到旗山醫院，但疑似登記民眾太踴躍，遲遲登不進去，等到半夜見美濃國中施打站還有一名額，趕快預約施打。

高雄今天開放50至64歲預約民眾接種AZ疫苗，美濃國中施打站上午施打率已達9成2，下午遇雨人潮減少。記者陳玫伶／攝影
高雄今天開放50至64歲預約民眾接種AZ疫苗，美濃國中施打站上午施打率已達9成2，下午遇雨人潮減少。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃國中疫苗施打站懸掛以中文及客語拼音製成的標語。記者陳玫伶／攝影
高雄市美濃國中疫苗施打站懸掛以中文及客語拼音製成的標語。記者陳玫伶／攝影
高雄今天開放50至64歲預約民眾接種AZ疫苗，美濃國中施打站上午施打率已達9成2，下午遇雨人潮減少。記者陳玫伶／攝影
高雄今天開放50至64歲預約民眾接種AZ疫苗，美濃國中施打站上午施打率已達9成2，下午遇雨人潮減少。記者陳玫伶／攝影

AZ疫苗 美濃 患者

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