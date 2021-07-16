搶頭香！高雄首家寺廟申請過關 明天起可入內參拜

中央宣布微解封，有條件放寬宗教團體入內參香或禮拜，高市民政局今天下午宣布第一家審核通過廟宇為鳳山五甲龍成宮，明天上午8時起開放信眾入內參拜，最多可容納60人， 入內要領取號碼牌，後續還有5家宗教團體提報計畫送審中。

全國三級警戒延長至7月26日，但宗教團體可擬定「宗教場所防疫計畫」，經區公所、民政局審查通過，可適度開放民眾進入。

民政局指出，直至今日為止，共有鳳山區五甲龍成宮、旗山區天后宮附屬福德祠、新興區財團法人高雄市中華基督教浸信會文化堂、三民區慈天宮與玉皇宮，以及苓雅區高雄意誠堂關帝廟提報防疫計畫，龍成宮率先通過審查，明天8點起開放。

龍成宮管委會主委鄭振成說，參拜空間的容留上限為60人，開放時間上午8點至晚上10點，現場有專人服務，信眾需要遵守實聯制、量體溫、噴酒精、全程戴口罩等防疫規定，另製作號碼牌控管人數，每4小時消毒供桌、櫃台等地。