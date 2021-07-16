快訊

雨彈升級！ 13縣市豪雨、大雨特報 雲彰南防豪雨

中職／3縣市點頭復賽包括雙北 悍將、龍隊可以返家作戰

高雄曾捐口罩 陳其邁：斯洛伐克贈台疫苗顯示友誼

中央社 / 高雄16日電

斯洛伐克宣布將捐贈1萬劑疫苗給台灣，由於高雄曾捐贈斯洛伐克30萬片口罩，高雄市長陳其邁今天感謝好朋友斯洛伐克在台灣困難時捐贈疫苗，顯示兩國的友誼長存。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議，陳其邁會後主持記者會，宣布高雄進入連續15天無新增病例。同時，桌上也擺出中華民國與斯洛伐克國旗，感謝斯洛伐克宣布捐贈1萬劑疫苗給台灣。

陳其邁表示，斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）去年10月曾拜訪高雄市政府，市府當時表示，願意捐贈口罩給斯洛伐克。在高雄在地口罩國家隊支持下，成功在今年1月捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在地布拉第斯拉瓦省。

針對斯洛伐克捐贈疫苗，陳其邁感謝好朋友在台灣困難時捐贈疫苗，顯示兩國人民彼此的關懷，台灣作為世界公民一環，也感受到兩國友誼長存。他指出，在中央帶領下，台灣在能幫忙國外時，大力幫助其他國家，而台灣遇到困難時，也遇到美、日、立陶宛等民主社群實質援助，十分感激。

陳其邁提到，疫情趨緩後，希望能有機會到斯洛伐克感謝這些好朋友，並當面向布拉第斯拉瓦省長表達感謝。他說，在疫情下，包括歐盟、許多姐妹市也有表達關心與祝福，真的要表達感謝，未來會努力積極參與國際組織，有困難時，朋友就會幫助台灣。

斯洛伐克 疫苗 陳其邁

延伸閱讀

「65歲下不能稱長輩」 陳其邁籲阿兄、阿姐先下載意願書

陳其邁等雙北清零 新北副發言人：自己工作做好最重要

公務員投書：做得像奴才 陳其邁眼中只有醫護和接種長輩

高雄金煌芒果多管道推廣有成 銷售已近尾聲歡迎購買

相關新聞

企業捐移動式多功能正壓採檢亭 助高榮南院社區篩檢

國際扶輪社全台12位地區總監與合騏電動車科技公司、卡多利亞良食故事館，今天聯合捐贈1座移動式多功能正壓採檢亭給高雄榮民總...

「65歲下不能稱長輩」 陳其邁籲阿兄、阿姐先下載意願書

高雄市疫情連續第15天加零，高雄市長陳其邁在記者會表示，現在以Delta變種病毒為主，疫苗覆蓋率要達八成有足夠保護力，「現在...

亞洲新灣區核心地帶 高軟二期招商收件至8月31日

「高雄軟體園區二期」規畫案進入土地開發招商階段，線上說明會吸引近30家有興趣投資開發的業者報名參與，收件至8月31日止。...

疫情下發揮雙文化優勢 菲籍新住民溫暖同鄉的心

高雄連15天加零，整體疫苗覆蓋率突破20%，6月間市府要求8家聘雇移工300人以上大型企業須降載宿舍容量，140名日月光...

屏東縣第1類醫事人員及孕婦 10家醫院可開始預約第2劑

屏東縣今天連續10天零確診，也是啟動公費疫苗預約施打首日，除第9及第10類民眾施打外，縣長潘孟安說，中央即日起開放縣內第...

高雄首輪預約打疫苗 防「闖關」民眾須出示證件查驗

高雄今天開放50至64歲預約民眾，以及第九類重大傷病患者接種，共設有12處社區型接種站。為防「闖關」情形發生，民眾接種前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。