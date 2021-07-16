高雄曾捐口罩 陳其邁：斯洛伐克贈台疫苗顯示友誼

斯洛伐克宣布將捐贈1萬劑疫苗給台灣，由於高雄曾捐贈斯洛伐克30萬片口罩，高雄市長陳其邁今天感謝好朋友斯洛伐克在台灣困難時捐贈疫苗，顯示兩國的友誼長存。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議，陳其邁會後主持記者會，宣布高雄進入連續15天無新增病例。同時，桌上也擺出中華民國與斯洛伐克國旗，感謝斯洛伐克宣布捐贈1萬劑疫苗給台灣。

陳其邁表示，斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）去年10月曾拜訪高雄市政府，市府當時表示，願意捐贈口罩給斯洛伐克。在高雄在地口罩國家隊支持下，成功在今年1月捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在地布拉第斯拉瓦省。

針對斯洛伐克捐贈疫苗，陳其邁感謝好朋友在台灣困難時捐贈疫苗，顯示兩國人民彼此的關懷，台灣作為世界公民一環，也感受到兩國友誼長存。他指出，在中央帶領下，台灣在能幫忙國外時，大力幫助其他國家，而台灣遇到困難時，也遇到美、日、立陶宛等民主社群實質援助，十分感激。

陳其邁提到，疫情趨緩後，希望能有機會到斯洛伐克感謝這些好朋友，並當面向布拉第斯拉瓦省長表達感謝。他說，在疫情下，包括歐盟、許多姐妹市也有表達關心與祝福，真的要表達感謝，未來會努力積極參與國際組織，有困難時，朋友就會幫助台灣。