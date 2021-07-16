企業捐移動式多功能正壓採檢亭 助高榮南院社區篩檢

國際扶輪社全台12位地區總監與合騏電動車科技公司、卡多利亞良食故事館，今天聯合捐贈1座移動式多功能正壓採檢亭給高雄榮民總醫院台南分院，提升檢疫效率，也提供醫護人員在更安全、舒適環境檢疫。

高榮南分院院長王瑞祥表示，未來社區篩檢勢必將成常態，但要讓醫護人員自我防護，又要提升採檢速度並不容易；有了6人座多功能正壓採檢亭，再搭配醫院添購快速檢測儀器，可有效縮短採檢及報告產出時間，讓受檢民眾減少等報告的心理壓力。

急診醫學科主治醫師兼主任劉孝侃說，院方沿用SARS期間，在戶外設「發燒篩檢站」，因應COVID-19疫情再度整裝、功能齊全，但要讓醫護人員達到自我防護，又要能加快採檢速度，並不是那麼容易。盛夏時節，醫護人員要穿著兔寶寶裝，常悶熱得大汗淋漓十分辛苦。

他說，這次捐贈的多功能正壓採檢亭，內部陳設定溫正壓的空調系統、空間可容納6位醫護人員分兩線同時作業，除可保護醫院人員也能使採檢工作更順利，大大減少醫護人員目前篩檢流程外部環境作業的壓力和負擔。

這6人座採檢亭，日後可在最短時間把採檢站搬進社區，讓防疫工作更快速，是院方防疫機動性升級的一大利器。