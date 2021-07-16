快訊

雨彈升級！ 13縣市豪雨、大雨特報 雲彰南防豪雨

中職／3縣市點頭復賽包括雙北 悍將、龍隊可以返家作戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業捐移動式多功能正壓採檢亭 助高榮南院社區篩檢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
企業捐移動式多功能正壓採檢亭 ，助高榮南院社區篩檢。圖／院方提供
企業捐移動式多功能正壓採檢亭 ，助高榮南院社區篩檢。圖／院方提供

國際扶輪社全台12位地區總監與合騏電動車科技公司、卡多利亞良食故事館，今天聯合捐贈1座移動式多功能正壓採檢亭給高雄榮民總醫院台南分院，提升檢疫效率，也提供醫護人員在更安全、舒適環境檢疫。

高榮南分院院長王瑞祥表示，未來社區篩檢勢必將成常態，但要讓醫護人員自我防護，又要提升採檢速度並不容易；有了6人座多功能正壓採檢亭，再搭配醫院添購快速檢測儀器，可有效縮短採檢及報告產出時間，讓受檢民眾減少等報告的心理壓力。

急診醫學科主治醫師兼主任劉孝侃說，院方沿用SARS期間，在戶外設「發燒篩檢站」，因應COVID-19疫情再度整裝、功能齊全，但要讓醫護人員達到自我防護，又要能加快採檢速度，並不是那麼容易。盛夏時節，醫護人員要穿著兔寶寶裝，常悶熱得大汗淋漓十分辛苦。

他說，這次捐贈的多功能正壓採檢亭，內部陳設定溫正壓的空調系統、空間可容納6位醫護人員分兩線同時作業，除可保護醫院人員也能使採檢工作更順利，大大減少醫護人員目前篩檢流程外部環境作業的壓力和負擔。

這6人座採檢亭，日後可在最短時間把採檢站搬進社區，讓防疫工作更快速，是院方防疫機動性升級的一大利器。

醫護人員 發燒

延伸閱讀

打完2劑疫苗入境檢疫鬆綁？陳時中：暫不考慮

現在靠邊境管制 柯文哲：防疫旅館發現很多Delta變異株

海砂屋住戶新家 新北住都中心首件民辦都更案簽約

1922打AZ疫苗踴躍 首日嘉義2醫院各800人預約施打

相關新聞

企業捐移動式多功能正壓採檢亭 助高榮南院社區篩檢

國際扶輪社全台12位地區總監與合騏電動車科技公司、卡多利亞良食故事館，今天聯合捐贈1座移動式多功能正壓採檢亭給高雄榮民總...

「65歲下不能稱長輩」 陳其邁籲阿兄、阿姐先下載意願書

高雄市疫情連續第15天加零，高雄市長陳其邁在記者會表示，現在以Delta變種病毒為主，疫苗覆蓋率要達八成有足夠保護力，「現在...

亞洲新灣區核心地帶 高軟二期招商收件至8月31日

「高雄軟體園區二期」規畫案進入土地開發招商階段，線上說明會吸引近30家有興趣投資開發的業者報名參與，收件至8月31日止。...

疫情下發揮雙文化優勢 菲籍新住民溫暖同鄉的心

高雄連15天加零，整體疫苗覆蓋率突破20%，6月間市府要求8家聘雇移工300人以上大型企業須降載宿舍容量，140名日月光...

屏東縣第1類醫事人員及孕婦 10家醫院可開始預約第2劑

屏東縣今天連續10天零確診，也是啟動公費疫苗預約施打首日，除第9及第10類民眾施打外，縣長潘孟安說，中央即日起開放縣內第...

高雄首輪預約打疫苗 防「闖關」民眾須出示證件查驗

高雄今天開放50至64歲預約民眾，以及第九類重大傷病患者接種，共設有12處社區型接種站。為防「闖關」情形發生，民眾接種前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。