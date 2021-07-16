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在地醫療升級 部澎完成經皮穿肝膽道結石移除術

中央社 / 澎湖縣16日電

澎湖一名60歲女性因上腹部疼痛前往澎湖醫院就醫，診斷為膽囊及膽管結石合併急性膽囊及膽管炎，經最新引進的「經皮穿肝膽道結石移除術」，患者順利一週內康復出院，更顯在地醫療升級。

衛生福利部澎湖醫院今天表示，一名現年60歲女患者，在6月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因上腹部疼痛、黃疸及全身倦怠等症狀，前往澎湖醫院就醫，經腹部電腦斷層掃描診斷為膽囊及膽管結石合併急性膽囊及膽管炎，經與患者討論後，決定採用「經皮穿肝膽囊膽道引流」合併「結石移除術」，順利解決膽道結石、黃疸、膽囊及膽管炎等。

澎湖醫院長匡勝捷表示，澎湖民眾罹患膽道結石及膽道發炎，以往大都轉送至台灣本島治療，院區引進「經皮穿肝膽道結石移除術」新器材，在院內外科、腸胃、麻醉與放射科等醫療團隊合作，完成「經皮穿肝膽道結石移除術」，讓離島患者今後可安心在地治療，不用再千里迢迢赴台求診。

匡勝捷表示，經皮穿肝膽道結石移除術與逆行性膽胰鏡取石術相比，兩者處理膽道結石的成功率相仿，但「經皮穿肝膽道結石移除術」的相關併發症明顯少了一半，後續產生反覆性的膽管炎、胰臟炎及腸道破裂的風險更低，對於年紀偏大的病人，是一個相對安全的選擇。

澎湖 患者 疫情

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