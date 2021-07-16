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台東原鄉部落陸續解封 南橫利稻防疫管制至26日

中央社 / 台東16日電

COVID-19疫情趨緩，台東南迴線自主防疫管制遊客進出的原鄉部落，逐漸取消管制，不過，南橫公路的利稻部落仍持續管制至26日。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全國3級警戒，台東原住民部落從5月底開始實施自主防疫管理，採取封山、封溪，並且在部落進出口設置防疫站，管制遊客進入。

屏東縣Delta變種病毒疫情穩定控制，已連續多日零新增確診個案，緊鄰屏東縣的台東南迴達仁鄉6部落，已有4部落陸續撤除防疫站，南田和新化部落尚保留防疫站，維持時段管制。

南田村長高富源今天說，部落防疫站還會持續1個星期，再視疫情發展安排。疫情尚未完全解除，呼籲外地民眾暫時不要到部落遊玩。

另外，南橫公路的利稻部落日前召開部落會議，決議自主防疫管制持續至7月26日。部落會議主席邱強永表示，部落自主防疫管制站從5月18日起設站至今，都是部落族人義務擔任防疫志工，部落幹部夜間輪流值夜哨，全村出動，守護部落族人健康，不讓疫情進到部落，「真的不能在這時候讓外來遊客進來部落」。

部落防疫指揮官、利稻村長古金福表示，部落自主防疫期間，展現防堵疫情決心，村民遵守自主防疫措施。外地因停工停學要回部落的族人，須先跟部落防疫小組申請，並提供快篩或PCR證明才可回部落，並在家裡自主隔離7日才可以在部落走動。

邱強永強調，目前部落傳統領域步道景點如嘉明湖、戒茂斯、栗松溫泉都未開放，呼籲山友不要貿然上山，部落也會持續派防疫巡守隊巡視，如有發現違法入山者，將立即舉報，請愛好山林的登山團體、登山客一定要配合部落自主防疫措施。

疫情 屏東縣 台東

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