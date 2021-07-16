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微解封首假日 屏警規劃往墾丁台東交通疏導

中央社 / 屏東縣16日電

明天是COVID-19疫情3級警戒微解封後的第一個假日，屏東警方預估可能湧現大量車潮與人潮，已針對遊客往返墾丁、台東觀光必經的台1線、台17線、台9線及台26線規劃交通疏導。

枋寮鄉水底寮是前往墾丁和台東的必經路線，從北部南下的車輛分別從台1線、台17線或沿山公路在水底寮交匯，往南在楓港轉台9線到台東，繼續南下則是台26線到恆春半島。

枋寮警分局表示，為使駕駛人能通行順暢，已規劃交通疏導勤務，在台1線、台17線、台9線及台26線等重要路段，沿途設有指示標誌及警察指揮，另為因應台1線水底寮易壅塞路段，將視當天車流量機動實施車輛分流，以維護行車安全及順暢。

縣警察局統計發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒管制後，雖然車流減少但交通事故呈現上升趨勢，枋寮警察分局將針對超速、酒後駕車、闖紅燈等行為加強執法，並在易肇事路段派遣員警架設測速設備，增加執法量能，避免交通事故發生。

另外，警方將針對汽車違規行駛機慢車道行為加強取締，以避免造成機慢車用路人不便。

枋寮分局長簡彥匡表示，縱然管制措施鬆綁，仍應注意各項防疫措施，並遵守各項交通規範，休息區不要違規停車，以免影響車流順暢。

警察 台東

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