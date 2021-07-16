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防疫交通減班 馬祖民生物資配送受影響

中央社 / 連江縣16日電

馬祖海空運因疫情減班，民生物資配送不易，民眾防疫期間網購量增，郵局轉運、配送貨運多，7月交通增班，貨運寄送間隔縮短，配送壓力稍緩。

馬祖仰賴外地物資，受疫情影響，海運、航運航班縮減，客船及貨輪分別運送，配合船期時間貨運配送時間加長。馬祖南竿郵務士表示，疫情減班，一次來的貨運量驚人，堆滿郵局且配送壓力重，7月增班後稍微好一點。

根據馬祖郵局投遞郵件顯示，包裹與快捷110年6月量為1萬545件、109年6月為1萬2962件，交通縮班嚴重，郵局貨量由空運移至海運。

馬祖郵局郵運聯絡員表示，疫情未受影響時，航班幾乎每天能載貨，但6月疫情改為船班一週來2天，貨運量都累積在週一和週五，總量是沒有什麼差別，卻有船期積貨量問題，易造成配送壓力。

馬祖郵局稽查表示，5月27日起馬祖剩1班飛機，郵局大型貨物難由飛機配送，加上台馬海上交通1週2班，影響最大為生鮮貨運。疫情期間郵局窗口有公告交通將延長到貨，民眾須注意配送物品保存問題與期效。

馬祖郵局稽查指出，防疫期郵局已努力寄送貨物，但馬祖受島嶼交通限制，其他離島貨先到南竿才能轉運，配合島際交通船期又會延遲，還有船運空間問題，如6月莒光鄉一週3班船，郵件貨運船班上不完，甚至協調乘客減少，載客船艙開放放置貨品，才能有效運送物資。

7月起南竿飛機增為每日2班、台馬海上船班增至3班。南竿民眾表示，6月等包裹須一週到10幾天，但最近下訂網購收貨變快，2天或一週內就會收到貨。

郵局 馬祖 疫情

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