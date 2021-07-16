亞洲新灣區核心地帶 高軟二期招商收件至8月31日

「高雄軟體園區二期」規畫案進入土地開發招商階段，線上說明會吸引近30家有興趣投資開發的業者報名參與，收件至8月31日止。市府經發局指出，今年先針對開發商進行招商，預計明年下半年動工，硬體設施完成後展開進駐廠商招商作業，可讓「5G AIoT創新園區」增加發展腹地。

行政院5年內投入110億元支持高雄發展人工智慧物聯網產業，市府在亞洲新灣區打造「5G AIoT（人工智慧物聯網）創新園區」，國內外各廠商表達進駐需求，受限現有空間不足，期盼高雄軟體園區第二期加速開發。

市府經發局公告高軟二期投資申請，15日舉辦線上說明會。經發局指出，高軟二期的土地使用分區為高雄多功能經貿園區第三種特定倉儲轉運專用區，面積2.45公頃，建蔽率60%、容積率490%，分為A、B、C三大坵塊，只租不售。此次針對開發商招商，預計明年下半年動工，硬體設施完成後展開進駐廠商招商作業，可透過「投資高雄事務所」提供客製化一條龍服務。

加工處副處長劉繼傳表示，高軟二期將延續資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業，提供5G AIoT研發、測試與應用發展場域，共同打造南台灣重要科技產業聚落。