微解封促消費 金門美食外帶滿百元可抽iPhone
疫情微解封，金門縣政府今天指出，將延續疫情3級警戒前舉辦「享用金門美食三重送」活動，即日起到25日止，凡到配合店家外帶消費滿新台幣100元，有機會抽中iPhone等獎品。
金門縣政府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒前，金門縣建設處在5月1日至30日推出「享用金門美食三重送」消費抽獎及分享活動，但因5月17日起3級警戒而暫時停止活動。
金門縣建設處指出，配合疫情13日起微解封，為提升消費者外帶意願，自即日起至25日止，凡到配合店家外帶消費滿100元（含）者，即可獲得抽獎券參加抽大獎，預計31日抽出iPhone、iPad等多項大獎。
建設處表示，原持有活動美食消費券者及週週抽獲得美食消費券者，使用期限到8月31日止。
活動辦法詳見「金門產業輔導及品質提升行銷計畫網站」（https://reurl.cc/ynNaj2），或臉書（Facebook）搜尋「金門縣政府建設處」或「金門美食讚」。
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