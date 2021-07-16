疫情下發揮雙文化優勢 菲籍新住民溫暖同鄉的心

高雄連15天加零，整體疫苗覆蓋率突破20%，6月間市府要求8家聘雇移工300人以上大型企業須降載宿舍容量，140名日月光移工住進漢王飯店，今天全體退房返回楠梓宿舍，飯店員工在門口揮手相送，成為疫情下暖心一幕。

漢王飯店總裁林富男說，此次接待140名日月光員工中，不少是菲律賓籍移工，他飯店房務人員娜妮是從菲律賓嫁到高雄的台灣媳婦，她能用菲律賓方言和日月光菲籍移工溝通，協助解決生活疑難雜症，展現細膩同鄉情誼。

「看到員工盡心盡力付出實在感動！」林富男說，娜妮在飯店工作18年，這次接待菲律賓籍住客，展現雙文化優勢，勇於任事，表現稱職，決定將娜妮升為房務組長。娜妮嫁來台灣20多年，育有2名子女，對於老闆的鼓勵，她說，只是做好本分。

漢王飯店有197間房，提供140間當日月光員工住宿，6月18日入住。為迎接日月光員工，飯店員工前期做足各項防疫準備，設計完善消毒動線，進門前要經過自動消毒水霧淨身、消毒水地毯及UVC滅菌燈等，經層層消毒才能進入飯店，力求讓防疫做到百分百。

這次作為企業移工降載住宿使用，漢王飯店賺進七位數營收，林富男說，最欣慰的是因為這次任務，漢王54名員工中，有35人符合優先施打疫苗資格，在6月中旬接種第一劑疫苗，看到員工能更安全地工作，也為防疫盡分力，是多贏發展。