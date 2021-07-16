屏東縣第1類醫事人員及孕婦 10家醫院可開始預約第2劑

屏東縣今天連續10天零確診，也是啟動公費疫苗預約施打首日，除第9及第10類民眾施打外，縣長潘孟安說，中央即日起開放縣內第1類醫事人員及孕婦優先預約第2劑疫苗，請有意願施打的孕婦及第1類醫護儘速到8家合約醫院及安和、優生2家特約醫院預約施打，其餘18歲以上的民眾，可自行至公費疫苗預約平台登記，縣府不再另行通知。

縣府指出，為方便孕婦就近施打疫苗，除了可至全縣8家合約醫院進行預約外(國軍分院、恆基、部屏、輔英、潮安、國仁、恆旅、高榮分院)，再加入安和醫院、優生婦產科醫院2家合約醫院，且只開放接種莫德納疫苗。

另外，縣內第1類醫事人員，除了8家合約醫院可以接種莫德納疫苗外，也可以選擇接種AZ疫苗，提醒如欲接種AZ疫苗的醫護人員，可至屏基及部屏醫院網站進行預約。

潘孟安也在臉書PO出「預約新制屏東第一針的開打瞬間」照片，他表示，照片中的「這位大哥一早奪得頭香，看起來是位運動好手，但是來打疫苗一樣不用動，交給醫護移動，屏東模式持續貼心」；今天上午各速打站回報皆順暢，謝謝大家的配合，有預約請準時前往，記得出示截圖或小白單，如果真的錯過預約時段，當日其他時段也都能施打，不用緊張。

對於中央所推動的疫苗預約系統，縣府強調，民眾填好意願登記後，待接到簡訊通知後再登記接種時間及地點，也呼籲第3輪意願登記將延長至19日中午，請18歲以上縣民至全國疫苗預約平台登記施打地點及時間，早日完成疫苗施打，提高疫苗覆蓋率。