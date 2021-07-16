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高雄首輪預約打疫苗 防「闖關」民眾須出示證件查驗
高雄今天開放50至64歲預約民眾，以及第九類重大傷病患者接種，共設有12處社區型接種站。為防「闖關」情形發生，民眾接種前皆須出示身分證或健保卡掃證件條碼查驗，暫無傳出闖關的情況發生。楠梓、岡山接種站，上午接種情形，相當熱絡，施打率皆有八成以上。
楠梓接種站施上午預計接種900人，截至10時許，就已經超過600人施打，幾乎每小時都有300人完成報到並施打，接種率接近八成。岡山農工接種站，上午預計接種600人，實際接種達九成，打氣相當熱絡。
為防「闖關」情形發生，前往接種的民眾，皆須透過身分證或健保卡查驗是否符合資格接種。楠梓接種站於門口設有查驗區，透過5台電腦分流接種人潮，採刷證件條碼進行識別；記者實測，若並非本次接種的民眾，系統便會顯示出「不存在報到名單內」。
現場工作人員觀察，民眾預約接種的熱度高，並未受先前AZ疫苗傳副作用影響。前往接種的民眾認為，未來仍疫情爆發的可能，因此，有疫苗能打，就先打，並不會特別挑選疫苗廠牌。
楠梓、岡山接種站，上午秩序大致順暢，暫無傳出闖關的情況發生。家樂福楠梓店近期也體恤接種站人員辛苦，多次免費送便當，供接種暫讓醫護人員享用，也盼每個人午餐都能吃飽。
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