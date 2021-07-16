金門籍赴台學生16日開打AZ疫苗 接種踴躍

金門縣滿18歲赴台就學學生今天起在衛生福利部金門醫院施打AZ疫苗。符合資格者2200人已有1225人完成預約。

為提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率今天起金門醫院開設兩週「縣籍赴台學生專診（AZ）」。

金門縣府秘書長陳朝金等人上午到現場關心現場施打狀況。陳朝金表示，考慮到這些青年學子分散在各地，有些地方還是疫情熱區，符合資格者共有2200人，今天預定施打40人，下週起每天150人。

前來施打的黃姓學生說，因為學校靠近熱區，相對危險，所以趕緊來接種。即將到英國攻讀研究所的林姓學生說，不管AZ或莫德納疫苗都好，有疫苗就早點接種，讓自己和家人安心。

衛生局說明，施打對象為西元2003年8月31日前出生者，金門高中及金門農工應屆畢業生或旅台學生，包含就讀非金門的高中職、大專院校及國外學校者，限線上預約，目前27日到30日還有名額。另外，為了體恤烈嶼鄉學生，縣府開放設籍烈嶼鄉的學子，以電話預約方式到烈嶼鄉衛生所施打疫苗。

縣府重申，這項專案是針對暑假過後赴台就讀學生，在金門大學就讀的學生目前尚未開放施打。