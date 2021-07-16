公務員投書：做得像奴才 陳其邁眼中只有醫護和接種長輩

高雄市政府這次防疫傾全力動員，有基層公務員卻在臉書「公務之聲靠北電台」投書抱怨做得像奴才，市長陳其邁卻只顧醫護及長輩接種者，陳昨在防疫記者會對此表示，早已放寬加班時數上限，對抗新冠肺炎，高雄一心，沒有尊卑之分。

投書者發文2000多字洋洋灑灑，開宗明義就表示「文長慎入」。他說，為成就市長陳其邁的超前部署和完美施打，各區公所一天內就要完成通知單的印製發放，端午連假輪值應付潮水般湧來的電話。

文中指出，每個接種站各派一位局處高官，美其名是督導，根本是監視兼添亂，官架子一個比一個大，徒增基層反感！請求市長能否別派那些只會要求、責備又輕視基層的長官。陳市長每天開會到深夜，辛勞他們都知道，但市長走進接種站從無笑容，亦不曾對從公所基層同仁點過頭、打招呼，說聲辛苦！「每次看到市長冷淡嚴肅的走過眼前，看到市長的興奮就瞬間冷卻」。

市長體恤醫護，每天額外加給從1千元加碼到1日2千元。期望也能注意一下默默撐起每個接種站的基層員工、區公所人員，每個人在大太陽底一整天，頂著烈陽吃便當，女性同仁也儘量少喝水少上廁所，不敢離開崗位。

投書表示，現場長官們指東罵西且命令一變再變，衛生所隨便丟個問題出來，長官就怒責底下賣命的區公所同仁，「市長和眾長官的眼中，祇有擁有選票的長輩、民眾和醫護人員；市府員工難道就只是奴才嗎」？各局處不適用的局處長不少，有些區級指揮長官毫無EQ可言，讓基層員工對官場文化及長官嘴臉失望透頂！

陳其邁昨對此表示，6月15日整整一個月，各局處尤其公所人員及衛生局人員幾乎都沒休息，很多時候衣服一脫掉，全身都是汗，非常辛苦。各局處同仁都希望把工作做好，拜託市民要替醫護及市政團隊加油，市府同仁加班部分，早就決定不受一個月內固定時數的上限，「大家都非常拼，我非常的感謝，我也再一次的跟所有的市民同仁說，我以大家為榮」。