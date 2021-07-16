快訊

台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄金煌芒果多管道推廣有成 銷售已近尾聲歡迎購買

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄六龜金煌芒果果實碩大、籽薄果肉飽滿多汁，適合製成芒果冰，消暑又好吃。圖／高雄市農業局提供
高雄六龜金煌芒果果實碩大、籽薄果肉飽滿多汁，適合製成芒果冰，消暑又好吃。圖／高雄市農業局提供

高雄六龜金煌芒果今年受疫情影響，外銷維持運往新加坡、香港、中國等國家，內銷除了運往中北部，也以電商方式加強宣傳，連高雄市長陳其邁都在防疫會議上將加0手版以金煌芒果比喻，促進消費者購買，目前芒果販售已接近尾聲。

金煌芒果盛產期為6月至8月，高雄主要盛產地在六龜區及桃源區砂質地，果實碩大、籽薄果肉飽滿多汁、口感細緻滑順，加上富含維他命C，入口香甜好吃，有「芒果之王」之稱，不僅國內消費者喜愛，也深受海外人士青睞。

六龜區農會表示，金煌芒果外銷較近的中國、新加坡、香港等國路線基本不受影響，但運往加拿大路線，因疫情關係訂不到貨櫃，改由飛機少量運送，內銷原本都送北農第一市場，價格維持一公斤45元至46元左右，因市場分流，希望貨量漸少，有農民改在產地附近擺攤自行販售，農會也加強電商推廣。

六龜區農會表示，感謝高雄市府協助，不僅推出「防疫時果箱」、與超商推出團購，今天與高雄好家載推出一箱449元特惠，陳其邁也在防疫記者會上大力宣傳，多方推廣吸引民眾上網購買，目前收成已接近尾聲，歡迎民眾至「高雄嚴選電商平台」或六龜區農會購物網站詢問購買。

高雄六龜金煌芒果果實碩大、籽薄果肉飽滿多汁。圖／高雄市農業局提供
高雄六龜金煌芒果果實碩大、籽薄果肉飽滿多汁。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局與高雄好家載合作推出每箱金煌芒果449元優惠。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局與高雄好家載合作推出每箱金煌芒果449元優惠。圖／高雄市農業局提供

芒果 六龜 農會

延伸閱讀

感謝我捐70萬片口罩 斯洛伐克回贈1萬劑疫苗

陳其邁：進入疫情平緩準備期 月底拚疫苗覆蓋率達三成

迎接解封 陳其邁：戶外優先、室內戴口罩為原則

高雄14天加零 陳其邁：拚7月底疫苗覆蓋率30%

相關新聞

助陸蟹媽媽避開「路殺」 墾丁封路護蟹防疫不停止

墾丁國家公園是台灣陸蟹生物多樣性最高地區，夏季是降海釋幼的繁殖期，穿越馬路常面臨「路殺」（過往車輛輾壓死亡）危機，今年雖...

茂林風景區「逆時中」禁止遊客上山 觀光業者喝西北風

全台疫情微解封，高雄茂林風景區仍禁止遊客入內，觀光大門檢疫站擋住所有觀光名義入山民眾，長達2個月沒有客人的餐飲旅宿業日子...

墾丁大街夜市今起試營運3天 發現防疫鬆懈就喊卡

疫情警戒升至三級，流動商展和夜市停業近兩個月，攤商叫苦一片，中央宣布微解封，屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮...

高雄金煌芒果多管道推廣有成 銷售已近尾聲歡迎購買

高雄六龜金煌芒果今年受疫情影響，外銷維持運往新加坡、香港、中國等國家，內銷除了運往中北部，也以電商方式加強宣傳，連高雄市...

高雄市民限定 六龜金煌芒果箱直送到府才499

想吃產地直送的新鮮金煌芒果，透過LINE就可以點選購買，並由小黃司機直送到府！高雄市農業局強調，這屬高雄地區民眾限定的服...

屏東枋寮疫情控制 鄰鄉台東達仁鄉4部落撤防疫站

屏東縣枋寮地區6月底爆發Delta變種病毒確診案例，鄰鄉的台東縣達仁鄉如臨大敵，部落防疫站加強防備，但隨著屏東疫情穩定控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。