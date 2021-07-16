高雄金煌芒果多管道推廣有成 銷售已近尾聲歡迎購買

高雄六龜金煌芒果今年受疫情影響，外銷維持運往新加坡、香港、中國等國家，內銷除了運往中北部，也以電商方式加強宣傳，連高雄市長陳其邁都在防疫會議上將加0手版以金煌芒果比喻，促進消費者購買，目前芒果販售已接近尾聲。

金煌芒果盛產期為6月至8月，高雄主要盛產地在六龜區及桃源區砂質地，果實碩大、籽薄果肉飽滿多汁、口感細緻滑順，加上富含維他命C，入口香甜好吃，有「芒果之王」之稱，不僅國內消費者喜愛，也深受海外人士青睞。

六龜區農會表示，金煌芒果外銷較近的中國、新加坡、香港等國路線基本不受影響，但運往加拿大路線，因疫情關係訂不到貨櫃，改由飛機少量運送，內銷原本都送北農第一市場，價格維持一公斤45元至46元左右，因市場分流，希望貨量漸少，有農民改在產地附近擺攤自行販售，農會也加強電商推廣。