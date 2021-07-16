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高雄市民限定 六龜金煌芒果箱直送到府才499
想吃產地直送的新鮮金煌芒果，透過LINE就可以點選購買，並由小黃司機直送到府！高雄市農業局強調，這屬高雄地區民眾限定的服務，即起至7月底訂購6公斤裝「金煌芒果箱」，優惠價只要499元，限量600箱。
金煌芒果正值產季，高雄市政府與六龜區農會合作結合「高雄好家載」計程車，推出「金煌芒果箱」限量買，民眾訂購後，20公里內由小黃直送到家免運費。
農業局長張清榮表示，農業局整合資源，由經營「打go嚴選」的高雄型農賴思樺與六龜區農會林芷蕾總幹事接洽合作，將六龜鮮採金煌芒果當日直運高雄市區，再搭配「高雄好家載」計畫，將「金煌芒果箱」直送到府，透過互助、共享精神支持防疫宅經濟。
型農賴思樺說，高雄型農是有一群具有共同信念的農友夥伴，串連台灣友善耕作的小農聯盟，一起團結合作打市場與通路。很開心有機會將金煌芒果的美味分享更多消費者。
「金煌芒果」由已故六龜果農黃金煌在民國55年以懷特與凱特芒果研發改良，經歷12年育成，六龜屬砂質土，種出的金煌果肉特別Q彈好吃，果形碩大且果肉細緻，香甜多汁。又因耐炭疽病，成為全台普遍種植的品種，也外銷新加坡等東南亞市場。現在市面所吃到的金煌芒果，都由六龜第一株金煌芒果母樹分株而來，共享互助的精神，難能可貴。
高雄市農業局表示，更多「高雄金煌芒果」資訊可上高雄市政府官方Line高雄好家載專區查詢「打go嚴選」，或電洽0955-593368專人服務。
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