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助陸蟹媽媽避開「路殺」 墾丁封路護蟹防疫不停止
墾丁國家公園是台灣陸蟹生物多樣性最高地區，夏季是降海釋幼的繁殖期，穿越馬路常面臨「路殺」（過往車輛輾壓死亡）危機，今年雖因疫情警戒升級人車銳減，但為因應可能的解封，墾管處助陸蟹平安過馬路的「蟹謝讓路」 排定7月底起分3梯次，在省道台26線香蕉灣和砂島路段各設1公里長的「陸蟹廊道」，於月圓夜執行2小時的「管制10分鐘，通行10分鐘」封路措施，也呼籲用路人行經其間能減速，禮讓陸蟹先行。
墾管處保育研究說，根據陸蟹學者調查，每年農曆6月至9月的月圓夜，是降海釋幼繁殖的高峰期，抱卵母蟹在特定時間到海邊釋幼，每隻母蟹腹甲中約有數十萬顆的卵，釋放大海後即上岸，蟹卵在海中孵化為蚤狀幼生，最後成長為幼蟹回到陸地上，母蟹穿越馬路到海邊，卻面臨被過往疾駛車輛輾斃的危險。
墾丁香蕉灣陸蟹的數量和多樣性在世界同棲地名列前茅，墾管處連續10年選在省道台26線香蕉灣和砂島路段各設1公里長的「陸蟹廊道」，執行「管制10分鐘，通行10分鐘」定時封路措施；墾管處長許亞儒說，據調查，在管制時間內，廊道發揮一定的保護效果，死亡率由三成降至不到一成，每次估計可幫助數百隻母蟹平安過馬路，今年5月中起因疫情升級人車銳減，但為因應可能的解封，還是要辦。
墾管處今年執行時間為7月24至26 日、8月22至24日及9月21至23日，也是農曆6、7及8月的15、16、17 日，晚間6時半至8時半，最後一個月為晚間6時至8時；今年交管期間考量護蟹同時防疫，避免人潮群聚，管制時間內若沒有使用這些路段必要性的民眾，請勿來到現場，能將時間和空間讓給陸蟹媽媽。
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