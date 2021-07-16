鳳山肉品市場屠宰戶口罩亂戴 市府開罰停業3天

高雄鳳山肉品市場一名屠宰業個體戶屢遭檢舉屢次未依規定戴好口罩，市府農業局經查明違規者個人資料後，昨天完成告發，今天除函送衛生局裁罰，也勒令停業3天，不得進入市場。

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延長3級警戒，外出全程應戴口罩。但有民眾陳情指高雄鳳山肉品市場的工作人員未依規定戴口罩。高雄市政府農業局獲報除函文查明違規人員資料，昨天下午完成告發，今天函送衛生局裁罰，並勒令停業3天。

農業局上午指出，經了解這名遭檢舉多次未戴好口罩者是一名屠宰業個體戶，負責承攬部分急宰、黃昏市場攤販及夜間屠宰業務，農業局告發後，可依傳染病防治法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，並自今天起勒令該個體戶停業3天，不得進入市場。

此外，農業局副局長王正一昨天晚間9時也帶隊稽查鳳山肉品市場夜間屠宰線工作人員的防疫工作，現場3線屠宰線工作人員都有全數戴好口罩，無違規。

農業局表示，已督促鳳山肉品市場做好人員防疫措施，並對屢次違反防疫規定業者，勒令禁止進入市場交易買賣及工作，以達嚇阻之效。另針對夜間屠宰業者，農業局也請鳳山肉品市場加強防疫措施，之後將隨時稽核與告發，以維肉品市場交易安全與民生供應無虞。