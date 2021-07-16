墾丁大街晚間起試營運3天 防疫若鬆懈將封攤

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，屏東墾丁大街夜市將從今天晚上開始試營運3天，攤位約100多攤，約往常1/3，屏東縣政府及恆春鎮公所重申，防疫如鬆懈就封攤。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒，墾丁大街自5月21日起停止營業，中央流行疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，墾丁大街攤商由於沒有營業月餘，不少攤商經濟陷入困境，甚至有攤商租金斷頭，部分攤商決定不等到降級，要提前營業。

攤商依照政府的規定，組自治委員會並向恆春鎮公所提出營運計畫，昨天下午進行預演後，縣府與恆春鎮公所又與自治委員會檢討防疫不足之處。

墾丁社區協會理事長曾春惠表示，由於遊客還是很少，因此，試營運的攤商數量不多，約100多攤，比往常的400多攤少許多，在降級以前，將維持最多200攤。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，由於還沒降級解封，因墾丁大街試營運而增加的訂房數不多，這個週末訂房率仍在1成多。

墾丁大街夜市試營運期間，採攤位間隔1.5公尺規範，僅開放南北2個出入口，進出採實聯制並量測體溫，全長1.5公里的攤販區，人流預計控制在1500人以下，攤位將設隔板，攤商要戴口罩及面罩，每天進行環境清消作業，營業時間晚間6時起至凌晨零時結束。

屏東縣政府交通旅遊處表示，墾丁大街攤商營運將採取滾動式檢討，如果防疫鬆懈，將封攤。