墾丁大街夜市今起試營運3天 發現防疫鬆懈就喊卡

疫情警戒升至三級，流動商展和夜市停業近兩個月，攤商叫苦一片，中央宣布微解封，屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，官民昨天實地防疫演練，今晚起試營運3天，自治會希望以周延且嚴謹的作為成為示範性防疫夜市，但還是有「何需急於一時」的反對聲浪；縣府和鎮公所重申，下周一會開會滾動檢討，若無法達成防疫規範就關閉。

「防疫與經濟要兼顧，真的很兩難！」恆春鎮長陳文弘說，台灣近期疫情趨緩，自中央宣布微解封後，部分業者渴望開業、挽救業績，但也有聲音認為疫情仍未穩定，應以最嚴格的防疫措施把關，兩者要取得平衡確實不易；在各縣市夜市陸續解封下，墾丁大街夜市管委會遞件申請重開，公所依縣府相關防疫規定，有條件下重新開放夜市設攤營業，會以嚴格方式檢視相關防疫措施，若無法落實或發現鬆懈就下令關閉。

墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報人員健康管理、人流管制措施、飲食管制規範、衛生防護要求、環境清潔消毒和確定病例應變等復業防疫計畫，攤位間隔1.5公尺的規範，攤位減至200攤，僅開放南北兩個出入口，巷弄禁止進出，進出採實聯制並量測體溫，遊客須保持室內至少1.5公尺，室外至少1公尺社交安全距離，一律外帶，禁止內用、試吃、邊走邊吃，約1公里長的大街，人流控制在1500人以下，每日環境清消作業。