聽新聞
test
0:00 / 0:00
墾丁大街夜市今起試營運3天 發現防疫鬆懈就喊卡
疫情警戒升至三級，流動商展和夜市停業近兩個月，攤商叫苦一片，中央宣布微解封，屏東墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報復業防疫計畫，官民昨天實地防疫演練，今晚起試營運3天，自治會希望以周延且嚴謹的作為成為示範性防疫夜市，但還是有「何需急於一時」的反對聲浪；縣府和鎮公所重申，下周一會開會滾動檢討，若無法達成防疫規範就關閉。
「防疫與經濟要兼顧，真的很兩難！」恆春鎮長陳文弘說，台灣近期疫情趨緩，自中央宣布微解封後，部分業者渴望開業、挽救業績，但也有聲音認為疫情仍未穩定，應以最嚴格的防疫措施把關，兩者要取得平衡確實不易；在各縣市夜市陸續解封下，墾丁大街夜市管委會遞件申請重開，公所依縣府相關防疫規定，有條件下重新開放夜市設攤營業，會以嚴格方式檢視相關防疫措施，若無法落實或發現鬆懈就下令關閉。
墾丁大街自治管理委員會依中央指引向恆春鎮公所提報人員健康管理、人流管制措施、飲食管制規範、衛生防護要求、環境清潔消毒和確定病例應變等復業防疫計畫，攤位間隔1.5公尺的規範，攤位減至200攤，僅開放南北兩個出入口，巷弄禁止進出，進出採實聯制並量測體溫，遊客須保持室內至少1.5公尺，室外至少1公尺社交安全距離，一律外帶，禁止內用、試吃、邊走邊吃，約1公里長的大街，人流控制在1500人以下，每日環境清消作業。
自治會主委曾春惠說，撤攤兩個月的攤商很珍惜這次的復業機會，希望以周延規畫和嚴謹作為成為全國示範性防疫夜市，對於外界的抨擊和質疑，她對攤商撂下重話，今晚起試營運3天期間一旦未達標準，將隨時喊卡，全部撤攤，沒有第二句話，若一切順利，3天過後會再展開3天的大消毒；吳姓攤商說，大家都同意配戴面罩、口罩、逐攤實名制，每天量測體溫及健康狀況監測，就是為了兼顧生活和生計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言