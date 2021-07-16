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茂林風景區「逆時中」禁止遊客上山 觀光業者喝西北風
全台疫情微解封，高雄茂林風景區仍禁止遊客入內，觀光大門檢疫站擋住所有觀光名義入山民眾，長達2個月沒有客人的餐飲旅宿業日子艱難，抱怨管理單位沒有同理心，無權禁止遊客使用道路。茂林區長宋能正表示，全國仍處於三級警戒，疫苗覆蓋率又低，部落承受不起染疫風險，解除三級警戒後才會考慮放寬規定。
三級警戒期間，高雄茂林風景區設置管制站量體溫，遊客也全面止步。微解封後，官網公告，情人谷、羅木斯溪谷、多納高吊橋、龍頭山等景點仍持續封閉，只要非族人、非探訪親友的民眾一律不放行，不少遊客車輛悻然折返。
茂林區內有民宿、餐飲、露營區等觀光產業，5月中旬至今形同「封山」，沒有遊客、沒有收入。陳姓業者指出，政府宣布7月13日起微解封，這個周末好不容易迎來首批20名遊客，檢疫站卻表明不會放行，無奈一一打電話致歉退房。
「過去60天沒有任何訂單，日子要怎麼過」陳姓業者抱怨說，平日要養十名員工，每個月薪水負擔沉重，政府紓困根本不夠用，旅宿業的主管單位是高雄市府觀光局，市府公布微解封標準，公所卻片面禁止遊客上山，限制人民移動自由，沒有道理可言。
市府觀光局表示，市府開放9人以下旅行團，僅兒童遊戲場、體健設施及水域活動、公共溫泉SPA等設施禁止，民宿本來就不在限制範圍內，只要符合防疫規定不群聚可以營業。管轄茂林風景區的茂管處表示，因應微解封，近日已經開放遊客中心與部分景點，採人流降載方式控管；三級警戒並未禁止民宿營業，茂林公所14日防疫會議決議不開放遊客上山，尊重地方防疫規定。
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