屏東枋寮疫情控制 鄰鄉台東達仁鄉4部落撤防疫站

屏東縣枋寮地區6月底爆發Delta變種病毒確診案例，鄰鄉的台東縣達仁鄉如臨大敵，部落防疫站加強防備，但隨著屏東疫情穩定控制，達仁鄉4部落決議撤除防疫站，僅南田及新化部落暫留防疫站，維持時段管制。

達仁鄉公所表示，鄉內不少鄉民都會往返屏東枋寮醫院就醫，爆發Delta變種病毒，鄉內6個部落防疫站全面強化管制，也對曾前往枋寮醫院的鄉民進行快篩及PCR檢測，同時居家隔離管制。維護鄉民安全。

由於屏東縣已連續多日零確診個案，Delta變種病毒疫情穩定控制，加上快篩及PCR檢測均為陰性，也解除居家隔離，因此，達仁鄉6部落會議決議，有4部落撤除防疫站，2部落暫留防疫站，維持時段管制。

南田村長高富源說， 部落防疫站還是再繼續往後延1個禮拜，再視疫情的發展的狀況，再做安排。疫情尚未完全解除，還是呼籲外地民眾，暫時先不要到部落遊玩，等疫情完全解除後，再歡迎民眾到部落遊玩。

另安朔村長汪淑惠表示，提到疫情漸緩，撤下檢疫站不是鬆懈防疫，而是希望節省人力及考量站哨志工人員的辛勞，未來透過安心上工人員，加強部落環境消毒整潔跟個人的防疫措施。