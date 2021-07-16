高雄好家載結合10家在地水產業者 擴大運送範圍達29區

高雄市政府為打造疫情時代新經濟，結合市民、餐飲業及計程車，推出「高雄好家載」平台；其中，結合10家水產業者，並推出「海量海味箱」，不到幾天訂購數已超過300箱。即日起，將在推多款水產超值組合，也擴大運送範圍涵蓋29處行政區，讓民眾宅在家就可吃到最鮮的海味。

為提供民眾，在地水產更多元選擇，梓官區漁會推出，漁夫鮮撈之國產大白蝦鍋物、永安區漁會的龍虎海味生猛組、責任生產之虱購易組等，與高雄好家載平台合作的10家水產業者推出的相關水產，全部售價699元起。

海洋局長張漢雄表示， 高雄好家載平台與計程車隊業者合作，原規畫半徑20公里內免運費送到家，考量受限居住地距離偏遠無法訂購，因此，10家水產業者與計程車隊協調，擴大服務範圍至高雄市29處行政區免運費。

海洋局表示，民眾可撥打各家電話，或上網連結家電商平台選購，就可收到「海量海味箱」，滿足無法外出用餐的需求。