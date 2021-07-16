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參加線上產業數位轉型職訓課 金門縣府發津貼

中央社 / 金門縣16日電

金門縣政府開辦「金門地區產業數位轉型線上職訓課程」，提供在地業者及鄉親在疫情期間待業進修或在職進修，並協助結訓者申請職訓津貼。報名到23日，合格者可申請職訓津貼。

縣府表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對產業的衝擊，為協助業者數位轉型，開設這項線上職訓課程。參加者必須註冊成為金門三創數位學習網會員，並在8月20日前完成課程，配合登入紀錄進行點名，並通過每堂課後測驗。

縣府建設處表示，如缺課達總時數1/3（含）以上者、課程點名未到、線上測驗未及格，不發給結訓證書，也不得申請本府職訓津貼。學員結訓後，如符合社會處「新冠肺炎防治期間參加職訓請領本府生活津貼暫行規定」者，將協助申請職訓津貼。

建設處進一步說明，線上職訓課程已陸續在金門三創數位學習網上架，邀請台灣電子商務、數位行銷領域專業講師，課程內容包括電子商務課程、網路行銷、社群媒體等，課程內容是時下最夯的數位趨勢，有助提升企業電商營運，培養在地業者數位化轉型，期能協助業者建立跨境電商基礎概念，透過產業數位轉型將危機變為轉機，共同因應疫情。

課程報名網址註冊網址。民眾如有疑問，請於上班時間撥打金門三創服務平台詢問，電話：082-316177或LINE好友搜尋：＠kod4743g。

金門 疫情

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