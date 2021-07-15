高雄蔡姓男子早上打疫苗下午身亡　越南妻曾勸他別打

高雄市蔡姓男子今早打疫苗，傍晚回家時倒地不起，送醫不治，越南籍妻子難過表示，丈夫平日健康，幾乎沒在看病，只有爬樓梯會喘，不知道跟打疫苗有沒有關係，之前丈夫曾對她說，有人打疫苗會死掉，她還勸丈夫不要打，結過今天傍晚回到家時只說要「換一下衣服」，然後就昏倒過世，她不知道該怎麼辦。

蔡姓男子晚間6點15分經救護車送到阮綜合醫院，7點11分急救無效，宣告不治。蔡妻說，丈曾告訴她，有人打疫苗以後會死掉，她還叫丈夫就不要打，但丈夫仍決定要打疫苗。

據調查，今天上午他到高雄展覽館打過莫德納疫苗，傍晚下班回家，突然倒地不起，送醫後死亡。胞弟說他有慢性病，但越南籍妻子說丈夫身材中等，平日身體健康，只有爬樓梯會喘，不知道丈夫死亡和打疫苗有沒有關係。

高雄市衛生局表示，蔡姓男子60多歲，有慢性病史，今天上午接種疫苗，無特別不適反應，下午5點多在家中摔倒，經救護車緊急送醫後宣告不治，市府將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相。死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。