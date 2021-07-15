雄中設接種站長輩窩心 校友捐贈餐點感謝醫護人員
高市府在高雄中學設置疫苗接種站，雄中75級校友、市府顧問陳西坤為感謝醫護、行政人員辛勞，支持市府疫苗接種，捐贈120份營養便當，希望喚起更多企業以實際行動關懷醫護人員。
陳西坤今天主動聯繫同為雄中校友的教育局長謝文斌，要捐贈餐點給高雄中學疫苗接種站醫護人員，表達對醫護人員連續兩天在雄中為長輩施打疫苗的辛勞，也感謝高雄市教育局員工全力支援市民疫苗接種。謝文斌也頒發感謝狀。
「雄中校訓就是『實事求是，精益求精』。」陳西坤表示，疫情防治來到目前，重點就是疫苗注射，由於量大事雜，讓醫護與相關工作人員非常辛勞，為表示對防疫工作的支持，希望每個人午餐都能吃飽吃好，因此到高雄中學場館問候與關懷全體醫護與行政人員，也希望藉此拋磚引玉，讓更多人願意投入的支持，大家團結共同抗疫，讓防疫工作與施打疫苗圓滿順利。
今天到雄中接種疫苗的長輩很多，66歲國小退休教師王明惠一大早就前往，她說先生之前已完成接種，由於夫妻都喜歡戶外運動，常與人接觸，每年也固定會出國一次，先生一早就催她快去打。醫護人員都相當貼心，從她進場帶位，到醫師詢問與護理師施打疫苗，甚至注意身體狀況都詢問得很清楚，尤其在舒適環摬施打，都是對長輩最好的照顧。
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