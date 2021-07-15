方便捷運族打疫苗 明起接駁車可直達高雄展覽館

高雄市政府明起疫苗施打作業換軌，為公費疫苗預約平台的民眾接種。為方便搭捷運的民眾至高雄展覽館，明起在捷運三多商圈站外設置免費接駁車，民眾可往返高雄展覽館，每早8點到晚上9點皆可搭乘。

高雄市交通局說，因捷運未直達高雄展覽館，16日至22日民眾可在捷運三多商圈站2號出口公車候車亭搭免費接駁車，往返高雄展覽館，每8至10分鐘就會發車，乘車處都有專人引導。民眾也可搭乘輕軌直達高雄展覽館。

除接駁服務，市政府也開放部分停車場免費停放，民眾只要持接種小黃卡就能享優惠。明起至18日，可在鳳山體育館（鳳西羽球館停車場）與高雄流行音色中心（公園停車場）免費停4小時；文化中心至德堂（文化中心東側停車場）免費2小時。明起至21日，高雄巨蛋與高雄展覽館（新光停車場）也能免費停車4小時。

高雄市政府指出，高雄展覽館採用高效率的宇美町式打法，全日可打6000人次，未來若擴大施打，量能可提升至8千人次，市府也利用展覽館鄰近高雄港的地點優勢，讓市民接種兼欣賞海景，再搭配音樂調劑，讓緊張與不適感降到最低。