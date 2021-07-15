屏東藝文產業紓困方案延長到9月 助業者減輕疫情衝擊

疫情三級警戒延長至7月26日，屏東縣政府針對勝利星村、屏東演藝廳藝術商場進駐業者紓困方案滾動調整，租金及權利金各減收50%，初估減收約142萬元，紓困期延長至9月底，並新增緩繳措施，

屏東縣府文化處指出，雖然中央疫情指揮中心宣布部份場所7月13日微解封，但是勝利星村店家以及讀者城市閱讀文創館，持續配合屏東縣政府以防疫為優先，調整營業時間。

文化處表示，勝利星村餐飲店家維持禁止內用，一律外帶為原則，文創、生活設計店家推出產品線上購優惠，在防疫期間挽救業績，勝利星村目前約有三成店家營業。

縣府也與園區獨立書店、演藝廳讀者城市合作辦理「線上動態文學展」，6月下旬起周六、日邀請李敏勇、林立青、張西等各方作家線上說書，每場皆獲讀者滿滿的回饋，活動持續至8月15日，可關注文化處或各書店粉專報名資訊。