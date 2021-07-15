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旅居印尼金門鄉僑黃啟鑄辭世 楊鎮浯致電弔唁

中央社 / 金門縣15日電

旅居印尼金門第二代鄉僑黃啟鑄8日與世長辭，享壽89歲。金門縣長楊鎮浯今天特別致電向黃啟鑄夫人蔡恭溫和家屬表示沉痛悼念和誠摯慰問，希望家屬節哀順變。

祖籍金門縣前水頭村的黃啟鑄，1932年9月23日出生於印尼加里曼丹一個小商家庭，為金僑第二代，也是印尼泗水金門互助基金會永久名譽主席。

金門縣政府表示，黃啟鑄從自身成長的感受，意識到華人在海外謀生、求學的辛酸坎坷，少年時期曾向友人提出「同舟共濟，自強圖存」人生理念；在事業有成時，宣導興辦教育，提出「教育是振興民族的根本」的社會理念，更捐資興學，創辦瑪中大學。

1980年代，在印尼華社被封殺的歲月裡，黃啟鑄創立「東爪金門公會」和「東爪江夏堂黃氏宗親會」凝聚鄉親，宏揚傳統的宗族文化，開展不少活動。1998年之後，隨著印尼改革開放的步伐，華社得到了復甦，黃啟鑄重振華人文化事業，推動華文教學，更是慷慨捐輸。

金門縣政府表示，黃啟鑄是成功的海外金門鄉親典型人士之一，曾於金門華僑之家創建時號召鄉僑踴躍捐獻，自己也捐獻新台幣10萬元；並常號召印尼泗水鄉親組團返金省親，對於金門鄉親赴海外的接待十分熱誠，且常幫助困苦鄉親改善生活、協助就業。他的辭世，令人不捨。

金門 印尼 楊鎮浯

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