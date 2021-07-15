3天訪2次 楊鎮浯關心金城托嬰中心的防疫與送托服務

中央在7月13日啟動微解封機制，金門配合中央政策，已全面開放托嬰中心收托及社區照顧關懷據點提供老人供餐服務部分，金門縣長楊鎮浯繼日前到場視察外，今天再度到金城托嬰中心與前水頭社區照顧關懷據點訪察，並致贈口罩及防疫酒精，慰勉大家的辛勞。

楊鎮浯今天在社會處長董燊與金城鎮長李誠智等人陪同下，再度前往金城托嬰中心、金城鎮前水頭社區照顧關懷據點；楊鎮浯表示，金門計有36處社區照顧關懷據點，村(里)覆蓋率接近八成，其中辦理定期老人供餐據點有26處，每日參加供餐長輩已達2000人，據點目前採「供餐」不「共餐」，廚工大都也在近期都施打疫苗，強化整體防疫措施。

楊鎮浯也提到，在近2個月的三級警戒期間，暫停供餐服務造成諸多長者不便，考量長者需求，微解封後，縣府期能在防疫措施到位前提下，先行恢復社區照顧關懷據點的供餐服務，希望能夠讓長輩在照顧服務上能妥善到位，今日參訪的前水頭社區就有110位長輩搭伙。

公辦民營的金城托嬰中心，現有8名工作人員，最多可收托25人，目前是額滿狀態，候補有45人今日送托18人；私立的羅伊頓有20名工作人員，最多可收托100人，目前收托71人，候補33人今日送托33人。

楊鎮浯提及，在三級警戒的這兩個月期間，基本上，如果家裡有小朋友的爸媽，大概都快抓狂了，特別是雙薪家庭、青年婦女，所以在中央這個指引之下，金門第一時間就宣布公辦民營的托嬰中心恢復服務，此次除了看服務現況之外，更重要的是來確保，不會有因為解封而帶來任何防疫上面的風險。