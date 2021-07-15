南方小巨人變「萬磁王」 楊秋興：純粹好玩
疫苗接種人數變多，不少人分享注射疫苗後手臂可以吸餐具，變身「萬磁王」的奇特現象，前高雄縣長楊秋興今天上午施打疫苗，中午也在社群網路分享手臂上黏上三根湯匙、一根果醬抹刀的照片，網友妙回說「縣長變鋼鐵人」、「人體五金行」。
楊秋興今年剛滿65歲，今天上午11點依通知單前往接種站施打疫苗，返家後實驗自己是否會跟別人一樣變成「萬磁王」。事實證明，楊秋興可將餐具吸附在注射疫苗的手臂上，隨後將照片上傳臉書。
「純粹好玩，很久沒跟大家互動。」楊秋興說，今天終於輪到他打疫苗，想以輕鬆方式跟外界互動，沒想到餐具真的有吸力，會黏在手臂上不掉下來，非常奧妙。
話鋒一轉，楊秋興忍不住替黃昭順、連戰抱屈，抒發對於政府疫苗政策的不滿情緒。他說，台灣不應該死這麼多人，國外拚命找民眾打疫苗，台灣卻是反過來拚命找違規者，無法買疫苗又要擋人家買，把老百姓當「憨人」，政府太不應該，讓他看不下去。
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